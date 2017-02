Timea Bacsinszky: «J'ai pris tellement de plaisir!»

3 h 17 de jeu et une victoire qui fait du bien. A elle, bien sûr, mais aussi à la Suisse, qui entretient ainsi son rêve de mater la France et de se hisser en demi-finale de la Fed Cup. Oui, en battant tout à l'heure Kristina Mladenovic afin d'apporter un 2e point à ses couleurs, Timea Bacsinszky a jusqu'ici pleinement réussi son week-end genevois (7-6, 4-6, 7-5). La Vaudoise a eu beau connaître quelques frayeurs, elle a su enfoncer le clou pour s'éviter un match aux «prolongations». Et c'est au moment où Belinda Bencic et Pauline Parmentier entamaient leur bataille du IVe acte qu'elle est venue nous livrer ses impressions.

Timea Bacsinszky, un mot sur les émotions qui ont été les vôtres en remportant ce match...

Ca a été superbe. J'avais l'impression que ce match n'allait jamais se finir, mais j'ai pris tellement de plaisir! Bien sûr, c'est facile à dire en gagnant, mais je suis une privilégiée de pouvoir vivre de tels moments. J'ai laissé tout ce que j'avais sur le court, j'ai tout donné. Quel bonheur d'être l'actrice principale de moments pareils! Quel bonheur de sentir que j'excellais dans mon sport. Je me suis dit: «profite!». J'étais heureuse de pouvoir montrer à mes coéquipières que j'étais en confiance et que la confiance qu'elles ont en moi me portait. Il faut arrêter de parler de barrière des roesti. Chez nous, dans notre groupe, ça n'existe pas. Nous formons une équipe fantastique. Nous vivons des émotions main dans la main. La Fed Cup, c'est un projet à long terme pour nous. On espère un jour pouvoir la gagner...

Vous êtes tombée dans le 3e set et avez eu recours au temps-mort médical. Cela n'a pas du tout plu aux Français. Kristina Mladenovic a notamment sous-entendu que vous utilisiez ce genre d'événement... Avez-vous eu peur et mal?

J'ai eu les deux en même temps! Peur et mal. Le public français m'a huée et je n'ai pas trouvé ça très cool. Je n'ai pas choisi de tomber, comme je n'avais pas choisi de me «faire» le genou en octobre 2015 au Luxembourg. Je me souviens que j'étais très mal les mois qui ont suivi, alors là j'ai eu peur. Ca avait été une telle galère pour revenir! Aujourd'hui, je saignais sur le court et le jeu devait de toute manière être arrêté. C'est le protocole. Désolé...

Avec vos performances du week-end, avez-vous le sentiment d'effacer votre échec de Lucerne l'an dernier?

Oui, tout à fait. J'ai énormément évolué depuis dix mois. A Lucerne, je m'étais mis trop de pression, une pression que je ne devais d'ailleurs pas me mettre, car je n'ai rien à prouver à personne. Aujourd'hui, j'ai encore démontré mon esprit de combativité, ma volonté. Mais bon, je sais aussi que c'est en ayant des moments comme ceux vécus en 2016 que l'on peut davantage savourer ceux que je vis à Genève en ce moment. J'ai su prendre un peu de distance avec le moment.