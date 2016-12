Roger Federer-Stan Wawrinka: une finale de rêve à Wimbledon

Il n’est jamais interdit de rêver. Encore moins au moment où l’on s’apprête à tourner avec vigueur une page du calendrier. Alors, en dehors de la santé que l’on souhaite à tout le monde pour 2017, si une étoile filante devait nous passer sous le nez afin que l’on puisse formuler un vœu sportif en vue de l’année prochaine, notre réponse serait simple: que le tennis nous offre une finale 100% suisse à Wimbledon, un choc «fratricide» entre Roger Federer et Stan Wawrinka. C’est cela que l’on veut, et rien d’autre!

Car non, ce ne serait pas là un bras de fer comme celui qui avait opposé les Helvètes à Monte-Carlo en 2014, mais un véritable duel fou, avec, au bout, un événement de toute manière historique pour notre pays: soit un 18e titre du Grand Chelem (record battu) pour le Bâlois, soit un 4e sacre majeur pour le Vaudois, qui bouclerait de manière hallucinante sa géniale moisson dans les tournois du Grand Chelem.

Après l’Open d’Australie 2014, Roland-Garros 2015 et le dernier US Open, «Stanimal» s’offrirait donc le mythique «Wimb». Vous imaginez un peu la folie?

Rien que de l’écrire, on en a des étoiles dans les yeux. Comme il serait en effet superbe, le décor du Centre Court, le dimanche 16 juillet prochain, dans le cas où les lauréats de la Coupe Davis 2014 devaient se retrouver face à face pour une empoignade historique… On imagine déjà les travées du «Temple» remplies de drapeaux rouge et blanc. On entend déjà les «Allez Stan!» et les «Hopp Rodgeurrrr!» (avec l’accent) qui s’envoleraient dans le ciel de Londres. Et on voit aussi les confrères alémaniques tenter d’ériger – avec ironie – une barrière de röstis en salle de presse. Reste qu’assurément, notre cœur balancerait entre les deux champions. Et quel que soit le vainqueur, le Strada aura toujours une table pour fêter ça. (TDG)