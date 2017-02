Roger Federer contre l'éngime Benoît Paire

Benoît Paire affrontera Roger Federer à Dubaï. Le Champion d'Australie a bénéficié d'un tirage clément.

Opposé pour la quatrième fois à Benoît Paire (ATP 41), qu'il a battu en 2012 à Bâle et en 2013 à Melbourne et à Rome, Roger Federer devrait logiquement défier le no 1 mondial Andy Murray en de demi-finale de ce tournoi ATP-500. Capable parfois du meilleur, mais aussi souvent du pire, comme cette semaine à Marseille où il est tombé d'entrée devant le Russe Daniil Medvedev après avoir pourtant servi à deux reprises pour le gain du match, Benoît Paire n'est pas le pire adversaire pour reprendre le collier après la conquête d'un dix-huitième titre du Grand Chelem.

Tenant du titre aux Emirats, Stan Wawrinka figure dans le bas du tableau. Le Vaudois entamera le bal contre le Bosniaque Damir Dzumhur (ATP 79) qu'il affrontera pour la première fois. Tomas Berdych et Gaël Monfils sont les têtes de série qu'il est appelé théoriquement à affronter avant la finale. (ats/nxp)