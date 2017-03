Premier titre pour Hingis et Yung-Jan Chan

Martina Hingis a fêté son premier succès aux côtés de la Taïwanaise Yung-Jan Chan (27 ans) lors de la finale du tournoi d'Indian Wells.

Le duo helvético-taïwanais a battu 7-6 (7/4) 6-2 en finale la paire tchèque formée de Lucie Hradecka et de Katerina Siniakova. Hingis et Chan ont su profiter de leurs sept balles de break et en ont défendues trois sur les huit des Tchèques. Il s'agit du 56e titre dans la carrière de la Saint-Galloise.

Pour Hingis, c'est la fin d'une longue traversée du désert. Médaillée d'argent aux JO de Rio 2016 en compagnie de Timea Bacsinszky, la Saint-Galloise n'avait plus conquis de titre en double dames depuis le mois de mai dernier. Elle avait alors triomphé à Rome, avec Sania Mirza. Depuis la fin de sa fructueuse association avec l'Indienne, elle a tenté sans succès de faire équipe avec l'Américaine Coco Vandeweghe, avant de décider il y a quelques semaines d'évoluer au côté de Yung-Jan Chan. Il s'agissait du troisième tournoi pour ce duo après Doha et Dubaï.

Une grosse part de gâteau pour fêter la victoire:

celebrating our win with a cheesecake! @YungJan_Chan pic.twitter.com/UlOuzL4DPP — Martina Hingis (@mhingis) 19 mars 2017

(si/nxp)