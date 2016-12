Perth, le 2 janvier 2017: le retour du «Maître» Roger Federer

Roger Federer n’a jamais semblé superstitieux pour un sou, mais nul doute que, dans la nuit de samedi à dimanche, au moment de tourner une page du calendrier, il évitera soigneusement de répéter les mêmes gestes que douze mois auparavant. Au vu de ce à quoi 2016 a ressemblé pour lui sur le plan sportif, le Bâlois mesure en effet mieux que personne combien il s’agit d’être prudent dans ces instants-là. Après tout, la réussite ne l’a-t-elle pas fui comme jamais la dernière fois que d’aucuns lui ont adressé leurs vœux de «bonne année»? A Perth, où il effectuera lundi son retour à la compétition, dans le cadre de la Hopman Cup (lire ci-contre), son entourage lui adressera donc davantage un gros «m…» que des embrassades à la pelle.

Digne de Hollywood

Jeudi, ils étaient en tout cas 6000 (!) à lui transmettre leurs bonnes ondes pendant qu’ils assistaient à son premier entraînement dans la touffeur de la côte ouest australienne. Et le 2 janvier, ils seront des milliards, autour du globe, à tenter de le voir pour la première fois en action depuis ce «funeste» 8 juillet 2016 qui l’avait vu quitter Wimbledon le genou en vrac et les yeux embués après une blessure et une défaite en demi-finale contre Milos Raonic.

Des milliards, oui, car disons-le tout de go, le retour au jeu de l’homme aux 17 titres du Grand Chelem fait déjà parcourir des frissons dans le monde de la petite balle jaune. Même ses détracteurs trépignent d’impatience à l’idée de voir ce que son bras droit et ses déplacements donnent, en 2017, à quelques mois de ses 36 ans.

Peu importe que Rafael Nadal se soit lié à Carlos Moya pour essayer de rebondir, que Novak Djokovic tente de se relancer sans Boris Becker à son chevet ou qu’Andy Murray parte tout bientôt à l’assaut de son premier tournoi du Grand Chelem dans le costume de No 1 mondial, le retour au jeu de «RF» constituera en effet «le» véritable événement de ce début d’exercice. Le revoir raquette en main a assurément tout le côté clinquant et excitant de ces productions hollywoodiennes que l’on attend devant un ou deux bacs de pop-corn. Le retour du «Maître» fait saliver. Même les «jeunots» de l’ATP Tour, Nick Kyrgios et Alexander Zverev en tête, se disent heureux de le revoir.

«Je me sens rajeuni»

«C’est toujours le «boss» et je pense qu’il peut encore gagner un titre majeur», observe l’Australien, pourtant avare de compliments d’ordinaire. «Je me réjouis de l’affronter à la Hopman Cup, lance de son côté l’Allemand, qui croisera le fer avec le Bâlois le 4 janvier. Ça va être un grand match, je suis impatient de le vivre, car Roger est une légende.» Reste à savoir dans quelle forme concrète se présentera justement la légende Federer, qui n’a plus disputé de compétition depuis près de six mois.

Au sortir de son premier entraînement à Perth, le 16e mondial a malgré tout tenu à préciser qu’il se sentait très bien. «Je suis excité par la semaine qui arrive, je me sens très frais et carrément rajeuni par la grande pause qui a été la mienne après ma blessure», souffla-t-il, pas marqué pour un sou par le décalage horaire.

Physiquement et mentalement, Roger Federer a pleinement profité de cet arrêt forcé pour recharger ses batteries. Son corps, meurtri, en avait bien besoin, mais sa tête aussi. Et de l’avis de ceux qui ont pu le voir à l’œuvre ces derniers jours, il semble plus «fit» que jamais et prêt à aborder 2017 avec le mors aux dents.

Avec, comme premier véritable objectif, de surprendre lors de l’Open d’Australie (du 16 au 30 janvier). Où son nouveau classement lui vaudra de toute manière une fin de première semaine piégeuse. Mais si personne ne l’inonde de vœux samedi soir, tout deviendra possible… (TDG)