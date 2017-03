Pas de vice à Miami: Federer y est «roi»

Cela a beau faire déjà onze ans que son nom n’est pas venu se greffer au palmarès du tournoi de Miami, Roger Federer a tout de même mis les pieds en Floride – où il entrera en lice samedi – accompagné de l’aura d’un vrai patron, d’un vainqueur dans l’âme. Il n’y a pas d’ambiguïté: même si Nikolay Davydenko, Andy Roddick, Andy Murray et Novak Djokovic ont remporté l’épreuve depuis son dernier titre en 2006, c’est bien lui le roi, là-bas. Et même un peu partout ailleurs, désormais, tant la magie qui s’est extirpée de sa raquette à l’Open d’Australie et, plus encore, la solidité affichée à Indian Wells ont épaté loin à la ronde.

«Rodg» joue vraiment très bien en ce moment, a ainsi insisté Stan Wawrinka mercredi à Miami. Il s’est rapproché de la ligne de fond, il utilise moins le slice, il distribue davantage. Son agressivité met constamment ses adversaires sous pression.» Par deux fois, à Melbourne et en Californie, le Vaudois a pu mesurer de près la grandeur de son aîné et se rendre compte que son bras droit est redevenu le plus bel archet. Mais pas besoin de l’avoir en face pour l’observer d’un regard tout ébaubi. Même à distance, d’aucuns sont retournés par les productions de l’intéressé. «Quand il frappe la balle tôt, qu’il est bien physiquement et dans sa tête, Roger est intouchable face à Nadal, Djokovic ou qui que ce soit, assène Jean-François Caujolle – ancien joueur et actuel directeur du tournoi de Marseille – dans L’Equipe. Ceux qui doutaient qu’il est le plus grand joueur de tous les temps ne le peuvent plus…»

Réinvention permanente

Encore en marge du circuit avant Noël, l’ex-No 1 ATP n’a même pas eu besoin de trois mois de compétition pour revenir à son meilleur niveau et mettre tout le monde d’accord. Avec lui, le tennis croit parfois vivre un retour vers le futur, mais c’est surtout l’évolution d’un joueur qui ne s’est jamais reposé sur ses lauriers que tout un chacun entend mettre en valeur, saluer. A 35 ans passés, il continue de surprendre par sa capacité à se réinventer, sa volonté et son aisance à améliorer son tennis. «Il y a quelques mois, je regardais encore «Rodg» à la TV et là, je vais peut-être l’affronter à Miami, sourit Juan Martin Del Potro. Ce serait un réel honneur car le niveau qu’il affiche est exceptionnel.» Un avis corroboré par Jack Sock, victime de «RF» en demi-finale à Indian Wells. «Dans tout ce qu’il réalise, Roger est bluffant», applaudit l’Américain.

Bluffant, sidérant, renversant… Federer n’est pas pour autant un mutant. Il reste humain et, dans sa fameuse évolution, c’est justement le plaisir qu’il prend et qu’il distribue qui ne manque pas non plus de susciter l’admiration. Il puise dans sa joie de vivre et de jouer des ingrédients supplémentaires afin de poursuivre cette marche en avant qui autorise tous les rêves. «Oui, il peut redevenir No 1 mondial», assure Wawrinka. «C’est loin, mais je ne vois pas pourquoi il s’interdirait cette perspective», ajoute Guy Forget dans L’Equipe.

Reste que le trône sur lequel il a déjà posé son séant 302 semaines durant dans sa carrière n’occupe absolument pas ses rêves. Jamais, d’ailleurs, Federer n’est revenu sur le circuit avec l’idée de le reconquérir. Et c’est aussi pour cela qu’il peut actuellement jouer comme il le fait, en mode aérien, détendu, dominant. Frais mentalement et physiquement, le diamant rhénan n’est peut-être pas éternel, mais il s’est donné les moyens de durer encore. Et d’épater, toujours.

Meilleur qu’il y a dix ans?

De fait, ils sont nombreux à l’imaginer rester roi, sur le palmarès cette fois-ci, dans dix jours à Miami. Mais réaliser le «back to back» sur la tournée américaine après avoir conquis Indian Wells est un sacré défi. Qui arrive trop tôt dans son retour au premier plan? «Je sais que m’imposer en Floride n’aura rien de facile, surtout après avoir gagné en Californie, mais au moins j’ai récupéré et je me sens bien», répond le Bâlois, auteur du «doublé» en 2005 et 2006.

C’était il y a plus de dix ans, pas tout à fait un siècle, mais presque une éternité. Reste que tout le monde se souvient très bien de ce que Federer avait fait ces années-là; il avait distillé un tennis fabuleux. Qui, avec une décennie de recul, était peut-être même un poil moins flamboyant que ses toutes dernières réalisations…

(TDG)