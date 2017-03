Novak Djokovic forfait pour Miami

Novak Djokovic, blessé à un coude, a officialisé dimanche son forfait pour le Masters 1000 de Miami, qui débute mardi et qui était déjà privé d'Andy Murray.

«Malheureusement, je suis blessé et je ne pourrais pas jouer», a indiqué sur Twitter le triple tenant du titre et sextuple vainqueur de l'épreuve. Il a ensuite indiqué que son médecin lui avait fortement déconseillé de jouer «en raison de (sa) blessure au coude, (qu'il) traîne depuis plusieurs mois et qui a empiré la semaine dernière».

I apologize to my fans and ppl who purchased tickets to watch me play live at @MiamiOpen. Sadly, I'm injured and won't be able to compete.