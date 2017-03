Miami: Federer affrontera l'espoir Frances Tiafoe

Dans le tableau masculin du tournoi de Miami (Etats-Unis), le Suisse Roger Federer, le grand favori dont le premier match est programmé samedi, connaît le nom de son premier adversaire: il s'agit du grand espoir américain Frances Tiafoe, qui a battu le Russe Konstantin Kravchuk 7-5, 5-7, 6-1.

«Il a tout gagné dans sa carrière, il a des millions de titres du Grand Chelem à son palmarès, c'est mon idole», a admis Tiafoe, 101e mondial à 19 ans.

L'Australien Bernard Tomic a, lui, connu une nouvelle désillusion: blessé au dos, il a dû renoncer à s'aligner quelques minutes avant son premier match. Alors qu'il était encore 17e mondial en novembre, Tomic a chuté à la 44e place du classement ATP après avoir enchaîné quatre éliminations dès le premier tour lors de ses quatre précédents tournois.

Un tableau féminin très ouvert

Du côté du tableau féminin, la N.3 mondiale Karolina Pliskova s'est facilement qualifiée pour le 3e tour du tournoi jeudi, tandis qu'Elena Vesnina, sacrée à la surprise générale à Indian Wells, était au bord de l'élimination avant d'être sauvée par la pluie. Pliskova, stoppée en demi-finale la semaine dernière à Indian Wells, a dominé l'Américaine Madison Brengle, 86e au classement WTA, 6-1, 6-3. «J'ai livré un match solide et je suis contente d'avoir passé une heure seulement sur le court, car il fait chaud et humide», a déclaré Pliskova, qui affrontera au prochain tour la Kazakhe Yulia Putintseva (N.32). Elle a déjà fait mieux qu'en 2016, lorsqu'après avoir atteint le dernier carré à Indian Wells, elle avait chuté dès son entrée à Miami. «C'est un gros tournoi et je veux vraiment aller loin cette année», a-t-elle prévenu.

En l'absence de l'Américaine Serena Williams, sacrée à huit reprises à Key Biscayne, et de la tenante du titre, la Bélarusse Victoria Azarenka, le tableau féminin est très ouvert. La Danoise Caroline Wozniacki, 14e mondiale, a affiché ses ambitions en balayant l'Américaine Varvara Lepchenko 6-1, 6-2.