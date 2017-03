Martina Hingis se hisse en finale du double

Stan Wawrinka et Roger Federer ne sont pas les seuls Suisses à briller à Indian Wells. Martina Hingis excelle également dans le désert californien avec sa qualification pour la finale du double.

Martina Hingis et sa partenaire Yung-Jan Chan ont battu 7-6 (9/7) 7-5 les têtes de série no 1 du tableau, l'Américaine Bettina Mattek-Sands et la Tchèque Lucie Safarova. La Saint-Galloise et la Taïwanaise disputent en Californie leur troisième tournoi après des débuts un brin laborieux à Doha et à Dubaï.

Samedi pour leur première finale, elles seront opposées aux Tchèques Lucie Hradecka et Katerina Siniakova. (ats/nxp)