L'Italie élimine l'Argentine, qui était tenante du titre

L'Argentine, tenante du titre, a été sortie au premier tour de la Coupe Davis 2017 grâce à l'ultime victoire de l'Italien Fabio Fognini. Celui-ci a remonté un handicap de deux sets pour dominer Guido Pella lors du simple décisif, reporté à lundi en raison des intempéries à Buenos Aires.

Privée de ses deux meilleurs joueurs, Juan Martin del Potro (38e mondial) et Federico Delbonis (49e), lesquels avaient été les artisans du sacre de 2016 à Zagreb, l'Argentine devient la dixième nation détentrice du Saladier d'argent à quitter la compétition dès le premier tour l'année suivante depuis 1972.

Pourtant, les Argentins sont passés près de l'exploit. Bravant la pluie et le vent, s'en remettant à leur incontournable et bruyant public du Parc Sarmiento, les joueurs du capitaine Daniel Orsani étaient revenus à 2-2, après avoir perdu les deux premiers simples vendredi, et avoir sauvé une balle de match lors du double de samedi, conclu au jeu décisif du 5e set.

Guido Pella, 84e joueur mondial, tenait même le bon bout lundi, menant deux sets à zéro contre le fantasque mais expérimenté Fabio Fognini (ATP 48) sous un soleil qui a contrasté avec les intempéries de la veille sur la terre battue sud-américaine. Mais l'Italien, redoutable devant un public houleux, a été le plus solide physiquement et a su retourner la situation pour s'imposer finalement 2-6 4-6 6-3 6-4 6-2, en 4h15' de jeu.

L'Italie ira en Belgique pour son quart de finale de cette édition 2017, du 7 au 9 avril. (ats/nxp)