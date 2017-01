Huit questions chaudes qui doivent trouver réponse en 2017

Il faut souhaiter que les amoureux de tennis aient parfaitement digéré les agapes de fin d’année, car c’est un autre menu de fêtes, gargantuesque, qui les attend sur et autour de courts en 2017. Entamée lundi, la saison – teintée de suspense – promet en effet monts et merveilles. Prenez déjà l’Open d’Australie, qui débute le 16 janvier: rarement, chez les hommes comme chez les femmes, une épreuve du Grand Chelem n’avait paru aussi ouverte ces dernières années. Tout cela sent bon la passion. Et convoque sur le terrain de jeu son flot de questions et de chapitres intéressants.

Federer, à nouveau «Maître»?

C’est bien entendu le thème du moment: Roger peut-il redevenir Federer? Sous-entendu, le plus grand joueur de tous les temps peut-il redevenir un éminent membre du «Big Four», un potentiel vainqueur de Grand Chelem? Chacun a son avis sur le sujet, mais même ses détracteurs n’osent pas répondre par la négative. Tout le monde sait trop bien qu’un champion de sa grandeur demeure éternel et que de la raquette du «Maître» peuvent à tout moment sortir des coups de génie. «S’il reste en forme, il va revenir à un très haut niveau», annonce déjà Andy Murray. Pour tout dire, ce serait immense de revoir «RF» tout devant, à presque 36 ans et après une grave blessure.

Gros labeur pour Djoko et Rafa

L’apparence est trompeuse: bien qu’il ait passé six derniers mois compliqués, entre problèmes privés et professionnels, Novak Djokovic est toujours un solide No 2 mondial. Reste que le Serbe a perdu un peu de sa grandeur à force de ne plus écraser ses adversaires. Jurant avoir beaucoup appris du dernier semestre 2016, «Nole» entend redevenir le patron du jeu. Un gros labeur l’attend. Labeur qui sera encore plus grand pour Rafael Nadal, lequel sort de deux saisons ardues. Descendu au 9e rang mondial, l’Ibère a déjà beaucoup bossé pour renouer avec ses sensations. Il doit maintenant les transposer en compétition, avec l’appui d’un ancien No 1 ATP, Carlos Moya. Une paire à suivre, assurément.

Murray peut-il tenir son rang?

Il détient les clefs de l’ATP Tour et force est de reconnaître que personne ne les lui a offertes. Andy Murray – Sir Andy Murray, devrions-nous désormais l’appeler – s’est arraché pour régner sur la hiérarchie mondiale. Immense depuis le mois de juin, l’Ecossais devra souquer ferme pour défendre ses nombreux points de 2016 et tenir son rang. Chose rassurante le concernant: par rapport à Djokovic, il n’a que peu d’unités à défendre d’ici à Roland-Garros. C’est ensuite que les choses pourraient se corser. Mais le protégé d’Ivan Lendl n’est-il pas capable de tout?

Jeunes loups, c’est l’heure!

Federer ignorant où peut l’amener son retour, Djokovic cherchant son «je» et son jeu, Nadal étant dans le flou et Murray devant assumer son nouveau statut, une fenêtre de tir pourrait s’ouvrir pour les jeunes loups que le circuit ATP attend depuis des années. Inutile de dire que sonne l’heure, pour eux jeunes (Coric, Kyrgios, Pouille, Sock, Thiem, Zverev…) comme un peu moins jeunes (Dimitrov, Goffin…), de glisser leur manche dans l’entrebâillement afin que souffle pour de bon un vent nouveau. Après tout, même s’il est éculé, le dicton ne nous rappelle-t-il pas que «le changement c’est maintenant»?

Belinda Bencic est attendue

L’annus horribilis est derrière elle. Pour n’avoir pas mis un pied devant l’autre depuis le mois de mars, Belinda Bencic a «bouffé» sa dose de pain noir. Indigeste! Autant dire que tout le monde attend de l’ex-No 1 mondiale juniors, également lauréate de Roland-Garros et de Wimbledon chez les jeunes, un très sérieux retour sur le devant de la scène. Tennistiquement, même si son service est encore très perfectible, la Saint-Galloise a tout pour retrouver le top 10 de la WTA et gagner à nouveau des titres. Mais, chez elle, c’est surtout aux niveaux mental et physique que les questions se posent. Puisse-t-elle faire de 2017 un cru d’un autre tonneau que le précédent…

Pas sereine, Williams!

Serena Williams n’est plus la grande patronne de la WTA. Mais elle ne désespère pas de s’octroyer un 23e titre du Grand Chelem pour dépasser Steffi Graf dans les livres d’histoire. Reste que l’Américaine n’a pas de quoi être sereine. Délogée par Angelique Kerber, elle voit la fronde s’organiser pour que son nom appartienne au passé. Les Cibulkova, Halep, Keys, Konta, Muguruza, Pliskova, Radwanska et on en passe exigent leur part de lumière. Et feront tout pour que l’immense Serena ne retrouve pas l’unique sommet.

Quel accueil pour Sharapova?

Rattrapée par la patrouille antidopage en début d’année dernière, Maria Sharapova pourra reprendre le chemin de la compétition à la fin du mois d’avril. Elle se dit impatiente de renouer avec le fil de sa carrière. Pas certain en revanche que ses futures adversaires soient ravies de bientôt la revoir. Son contrôle positif au meldonium a énormément fait jaser dans le landerneau et d’aucunes ne sont pas prêtes à le lui pardonner. Nul doute que la dame de Sibérie, bientôt 30 ans, aura droit à un accueil très froid de la part du circuit WTA. Ses fans, en revanche, sont impatients de la retrouver. Reste à savoir si son tennis lui permettra de fondre à nouveau sur les trophées.

Des places à prendre

Comme chez les hommes, il y a des places à prendre dans le top 10. Les demoiselles citées plus haut s'y sont déjà installées et ne veulent pas lâcher leur place, mais, derrière, elles sont nombreuses à se bousculer au portillon, pour y entrer ou pour y revenir. Citons pêle-mêle Bencic, Svitolina, Wozniacki, Bertens ou encore Puig, championne olympique.