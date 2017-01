Hopman Cup: Federer - Gasquet en direct

L'équipe de Suisse de Roger Federer et Belinda Bencic dispute vendredi un match décisif contre la France pour accéder à la finale de la Hopman Cup après sa victoire (2-1) contre l'Allemagne, mercredi à Perth. Malgré la défaite initiale de Federer contre Alexander Zverev 7-6 (7/1), 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), les Suisses l'ont emporté grâce aux succès de Belinda Bencic face à Andrea Petkovic 6-3, 6-4, et du double mixte 4-1, 4-2.

Dans le groupe A, la France de Richard Gasquet et Kristina Mladenovic et la Suisse comptent chacune deux victoires et se rencontrent pour décrocher le droit de disputer le titre samedi aux Etats-Unis, assurés de leur qualification dans le groupe B depuis mardi.