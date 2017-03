Federer inspiré, Murray et Djokovic pas rassurés. Prise de température du top 10

Ils sont rares, pour ne pas dire inexistants, ceux qui, le 1er janvier dernier, auraient annoncé qu’au matin du 27 mars, Roger Federer posséderait 18 titres du Grand Chelem dans sa besace, Andy Murray et Novak Djokovic un seul trophée avant de se blesser. Là ne sont pas les seules surprises qui sont venues animer un circuit ATP qui fait plaisir à voir tant il semble sorti de ses standards des trois dernières saisons. Si l’on ignore ce que l’avenir nous réserve, cette semaine à Miami, mais aussi durant la saison sur terre battue, puis à Wimbledon et aux Etats-Unis, on sait en revanche que le présent n’est pas reluisant pour tout le monde. Zoom sur l’actualité du top 10.

Andy Murray

A en croire son frère Jamie, Andy Murray souffrirait d’une fracture du coude, ce qui laisse entendre que la blessure l’ayant contraint à renoncer au tournoi de Miami est plus grave que prévu. Du coup, le No 1 mondial, héros de la deuxième partie de la saison dernière, fera l’impasse sur le quart de finale de Coupe Davis contre la France. Et quid de la saison sur terre battue? S’il ira bien sûr défendre les points de sa finale 2016 à Roland-Garros, ceux cueillis à Monte-Carlo, Madrid et Rome sont encore entourés de points d’interrogation. Et si le sprint mené par Murray pour devenir le patron du circuit l’automne dernier n’avait finalement pas anéanti son printemps?

Novak Djokovic

Encore trois mois compliqués et on pourra qualifier l’année de Novak Djokovic «d’horribilis». Depuis son triomphe de juin 2016 à Roland-Garros, l’ancien ogre du circuit peine à mettre un pied devant l’autre. Sorti sans gloire au 2e tour de l’Open d’Australie, il n’a pas flambé à Acapulco ni à Indian Wells. La constance l’a abandonné, ses certitudes se sont envolées. C’est dans la tête que «Nole» ne trouve plus les ressorts nécessaires à rebondir. Mais à 29 ans, il ne va surtout pas baisser les bras. A qui veut l’entendre, il répète qu’il redeviendra un jour le grand patron des courts. Mais ce ne sera pas pour demain, puisqu’il est lui aussi en bisbille avec un coude.

Stan Wawrinka

Il jouera cette nuit contre Malek Jaziri à Miami. Pour le Vaudois, l’occasion est belle de franchir un tour de plus en Floride. Rarement, sur la tournée américaine du printemps, «Stanimal» n’avait semblé aussi à l’aise. Sa finale à Indian Wells (perdue contre Roger Federer) n’a fait que confirmer ce retour au premier plan après avoir été perturbé par une blessure au sortir de l’Open d’Australie. En pleine forme, le No 3 mondial a peut-être un coup à jouer avant d’enchaîner avec la saison sur terre battue. Où, là aussi, il sera attendu. Tiens, et si c’était son printemps?

Kei Nishikori

Régulièrement perturbé par de petits pépins physiques, le Japonais s’est arraché dimanche soir pour franchir l’obstacle Fernando Verdasco à Miami. Son succès l’a rassuré. La perspective d’affronter Federico Delbonis au prochain tour n’a pas de quoi l’effrayer. Kei Nishikori peut espérer grimper dans le quart. Le reste tient en revanche du domaine de l’incertitude, tant son expression n’est plus la même lorsque le débat s’élève. Reste que, si l’on excepte sa sortie prématurée à Rio, le Nippon est plutôt bon en ce début de saison (8e de finale à Melbourne, finale à Buenos Aires, quart à Indian Wells)…

Milos Raonic

L’escogriffe canadien avait grimpé jusqu’au 3e rang mondial en fin d’année dernière. Et si sa 5e place actuelle n’a rien d’alarmant, elle laisse toutefois penser que le podium ne l’accueillera plus de sitôt. Et pour cause, Milos Raonic n’en finit plus de se battre avec des problèmes physiques. Il est en train de casser de partout! Rattrapé par des problèmes aux adducteurs, le gros serveur a été contraint de déserter le tableau de Miami avant même le 3e tour. Dommage pour lui, car son début d’année (demi-finaliste à Brisbane, quart-de-finaliste à Melbourne et finaliste à Delray Beach) avait alimenté ses espoirs. Maintenant, avec l’arrivée prochaine sur terre battue et son corps qui grince, Raonic se trouve dans de sales draps.

Roger Federer

L’homme du début d’année, incontestablement. Vainqueur de l’Open d’Australie et d’Indian Wells, le Bâlois marche sur l’eau. Mais ce lundi soir, aux alentours de 21 h, Juan Martin Del Potro cherchera à le freiner dans son élan. Avec les parpaings qu’il envoie, l’Argentin a les arguments pour s’offrir un crime de lèse-majesté à Miami. Le choc qui l’oppose à l’ancien No 1 mondial est l’une des grosses affiches de ce début d’année. Federer, qui distille son tennis offensif autant que son bonheur à tout va, s’attend logiquement à un gros combat. Un succès sur «JMDP» le pousserait encore plus près d’un retour dans le top 5. Si proche d’un podium sur lequel il n’a plus grimpé depuis le 15 août dernier, à une époque où il était déjà sur le flanc.

Rafael Nadal

Même s’il revient de moins loin que Roger Federer, Rafael Nadal vit lui aussi sa résurrection. Et elle est belle, forcément. Finaliste à l’Open d’Australie alors que personne ne l’attendait au rendez-vous, l’homme aux 14 titres du Grand Chelem a prouvé à ceux qui osaient en douter que ses qualités de guerrier étaient encore d’actualité. S’il n’a rien pu faire contre le Bâlois au 3e tour à Indian Wells, l’Espagnol a tout de même des raisons d’espérer rallier le dernier carré à Miami. Rien de tel avant de se retrouver sur la terre battue de ses exploits, où il cherchera à valider son retour au tout premier plan.

Dominic Thiem

Bien qu’il soit un peu plus âgé que la paire Kyrgios/Zverev, Dominic Thiem (24 ans) fait partie de cette nouvelle génération qui espère pouvoir un jour occuper le véritable devant de la scène, toujours «squatté» par les trentenaires. Reste que pour l’heure, l’Autrichien n’arrive pas à «casser» le mur des 8. Battu par Borna Coric à Miami, il a laissé filer une belle occasion de grappiller des points. Malgré tout, son début d’année laisse penser que le protégé de Günter Bresnik est sur de bons rails. Son titre à Rio, son quart de finale à Indian Wells et son huitième de finale à Melbourne parlent pour lui. Et comme il apprécie la brique pilée à venir…

Marin Cilic

Le géant croate, si impressionnant l’automne dernier à Bâle, peine à trouver la constance. Retombé au 9e rang mondial, il pourrait tout prochainement être éjecté du top 10. Comme celle concédée face à Fritz à Indian Wells, sa défaite d’entrée contre Chardy à Miami confirme que son tennis ne tourne plus rond. Déjà en tout début d’exercice (battu d’emblée à Chennai et Montpellier, ainsi qu’au 2e tour à Melbourne), Marin avait déchanté, en ne parvenant pas à surfer sur la même vague que les mois précédents. Dans son clan, c’est l’alerte rouge.

Jo-Wilfried Tsonga

Il n’a peut-être pas de trophée du Grand Chelem à sa carte de visite, mais Jo-Wilfried Tsonga vient de gagner le plus beau titre de sa carrière: la paternité. Devenu papa la semaine passée, le Français profite des premiers gazouillis loin du circuit. On ne peut que lui souhaiter le meilleur dans sa nouvelle «fonction». Et on sait aussi qu’il pourrait revenir très fort au mois d’avril, sachant qu’avant cette pause bien méritée, il était en train de réaliser l’un des meilleurs débuts d’année de sa carrière. «JWT» n’avait-il pas disputé les quarts de finale de l’Open d’Australie et les demies à Montpellier avant de s’imposer à Rotterdam puis à Marseille?

