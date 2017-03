Federer domine Tiafoe et affrontera Del Potro

Roger Federer (ATP 6) a souffert l'espace d'un set pour son entrée en lice dans le Masters 1000 de Miami. Il s'est imposé 7-6 (7/2) 6-3 au 2e tour face au qualifié Francis Tiafoe (ATP 101).

Service concédé

Vainqueur du 90e titre de sa carrière dimanche dernier à Indian Wells, Roger Federer s'est ainsi retrouvé à deux points de la perte du premier set à 5-6 30/30 sur son engagement. Et il a concédé son service dès le premier jeu de la deuxième manche face au prometteur Américain, né en 1998 soit l'année des débuts professionnels du Bâlois.

Roger Federer s'est cependant montré bien plus efficace dans les moments décisifs que son adversaire qui, pour son premier match face à un membre du top 10, a manqué de sang-froid dans ces instants cruciaux. Le Bâlois a survolé les débats dans un tie-break dont il a remporté les trois premiers points. Et il n'a pas laissé Francis Tiafoe croire en ses chances dans le deuxième set, recollant à 1-1 avant de signer le break décisif dans le sixième jeu.

Prochain adversaire coriace

Roger Federer affrontera l'Argentin Juan Martin Del Potro au troisième tour du Masters 1000 de Miami. Il a hérité d'un sacré client. Le Sud-Américain a battu en deux sets (6-2 6-4) le Néerlandais Robin Haase.

«Comme il ne joue plus tous les tournois et qu'il ne chasse plus le classement, il devrait être classé plus haut, il joue comme un top 20, même plus haut quand il joue bien. Cela devrait être un match difficile», a admis Federer à propos de l'Argentin, ancien no 4 mondial et vainqueur de l'US Open 2009, dont la carrière a été perturbée entre 2014 et 2015 par des blessures aux poignets.

Le bilan des match entre les deux hommes est largement favorable au Bâlois: 15 victoires à 5. La dernière rencontre sur le circuit date de 2013. Lors du tour de qualification du Masters de Londres, Federer s'était imposé en trois sets. Cette même année, l'Argentin avait infligé une défaite difficile à avaler au Rhénan en s'imposant en finale du tournoi de Bâle... (ats/nxp)