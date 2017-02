Coupe Davis: deux points de retard pour la Suisse

John Isner (ATP 23) a offert un deuxième point déjà pratiquement décisif aux Etats-Unis. Il a battu le n°1 helvétique Henri Laaksonen (ATP 127) 4-6 6-2 6-2 7-6 (7/1) en 2h44'.

La barre était trop haute pour Henri Laaksonen. Comme l'an dernier au 1er tour en Italie, le Schaffhousois n'est pas parvenu à remettre son équipe sur les bons rails après une défaite subie par Marco Chiudinelli dans le match d'ouverture. Il a pourtant dominé le premier set, au cours duquel il n'a pas dû faire face à la moindre balle de break.

Guère convaincant jusqu'à 4-6 2-2, John Isner a profité d'un mauvais jeu de service de Henri Laaksonen pour se relancer dans une rencontre où il a avant tout pu compter sur sa première balle de service (28 aces au total). Le géant de 2m08 a cependant souffert sur le plan physique dans la quatrième manche, et s'est même retrouvé à deux points de la perte de ce quatrième set à 5-6 sur son engagement. Il a en revanche survolé les débats dans le jeu décisif.

Chiudinelli battu en 2 heures

Plus tôt, il n'y a pas eu de miracle pour Marco Chiudinelli (ATP 146), battu 6-4 6-3 6-1 face au n° 1 américain Jack Sock (ATP 20). Il a manqué le coche dans un premier set au cours duquel son adversaire a témoigné d'une certaine nervosité. Il s'est ainsi retrouvé en position très favorable à 4-4 0/30 sur le service de Jack Sock, mais n'est pas parvenu à saisir sa chance et à faire douter un peu plus son adversaire.

Tout s'est ensuite enchaîné très vite, au grand dam de Marco Chiudinelli qui perdait cinq jeux d'affilée pour se retrouver mené 6-4 3-0. Nettement plus relâché après le gain du set initial, Jack Sock n'a mis que 1h58 pour s'imposer. Une issue des plus logiques si l'on tient compte de la forme affichée par le cogneur américain, sacré à Auckland il y a tout juste un mois.

Marco Chiudinelli - qui est pour sa part toujours en quête d'un premier succès en 2017 - ne s'est d'ailleurs procuré que quatre balles de break. Toutes ont été obtenues dans le quatrième jeu du troisième set, et toutes ont été écartées par Jack Sock.

Les Américains devraient logiquement valider leur qualification pour les quarts de finale dès samedi. Leur capitaine Jim Courier a l'embarras du choix concernant la composition de son double, mais il devrait faire confiance aux vainqueurs du dernier Geneva Open Steve Johnson/Sam Querrey. Capitaine helvétique, Severin Lüthi devrait quant à lui associer Marco Chiudinelli et Henri Laaksonen pour un double prévu dès 21h (heure suisse). (ats/nxp)