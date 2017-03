«Cela aurait pu tourner dans l'autre sens...» le Vaudois est pleinement conscient que sa victoire sur Dominic Thiem n'a tenu qu'à un fil.

The Stanimal gets his prey.@stanwawrinka through to his first @BNPPARIBASOPEN semifinal! #BNPPO17 pic.twitter.com/tpBZVB5Kjz