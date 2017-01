Belle gueule, immense talent: Zverev, 19 ans, a tout pour lui

Bien sûr, ils ont été nombreux, depuis dix ans, à se voir érigés en «futurs Nos 1 mondiaux». Pis, il y en a même un – Grigor Dimitrov, pour ne pas le nommer – qui s’est vu affublé du surnom de «Baby Federer». Mais aucun n’a véritablement confirmé. Alors, dire aujourd’hui d’une étoile montante du tennis qu’elle posera un jour son séant sur le trône mondial est risqué. Reste que nous voulons franchement croire en Alexander Zverev, pas encore 20 ans et déjà 24e mondial. Belle gueule, immense talent, tête sur les épaules: le jeune Allemand a en effet tout pour plaire. Et tout pour aller très loin, surtout. Cela n’est pas sans vous rappeler quelqu’un?

Adoubé par le «Maître»

Tombeur de Roger Federer mercredi à la Hopman Cup – une exhibition, certes… – le natif de Hambourg représente le tennis de demain. Décontracté, sympa, joli à voir jouer, il dégage une tout autre impression que ses presque contemporains qui veulent aussi entrer dans l’histoire. Il peut séduire le grand public comme il a déjà été adoubé par «RF».

Loin de l’arrogance affichée par Borna Coric et surtout Nick Kyrgios, présentant un tennis plus inventif que le «boum-boum» de Taylor Fritz ou Karen Khachanov, Zverev promène une élégance rassurante, une technique délicieuse. «Son potentiel est énorme, ses frappes très solides», nous confiait l’an dernier Marc Rosset. A l’époque, le fils de l’ancien joueur… Alexander Zverev et frère de Mischa (actuel 51e mondial) n’avait pas encore pénétré parmi les cinquante meilleurs joueurs de la planète, mais déjà se dégageait de lui quelque chose en plus. Titré depuis à Saint-Pétersbourg (en battant Wawrinka en finale) et arrivé au 20e rang ATP au mois d’octobre, «Sascha» est sur des rails. Mais il n’a pas pris le «melon» pour autant!

Les louanges du circuit

«Il me manque encore de la constance, note-t-il. C’est ce que je vais devoir trouver en 2017. Les plus grands joueurs disputent des demi-finales ou des finales quasi chaque semaine. Moi j’en suis loin. Alors je vais chercher ces prochains mois à me renforcer pour devenir encore meilleur.» Le discours est lucide, posé. Sans doute parce que Zverev, issu d’une famille de sportifs (sa mère était également joueuse de tennis), est parfaitement entouré. «Et c’est bien là l’une de ses forces, relève Carsten Arriens, l’ancien capitaine allemand de Coupe Davis. C’est un mec bien, qui a les deux pieds sur terre et est surtout doté d’un talent exceptionnel!»

Sur ce talent qui lui avait permis d’émerger chez les jeunes (No 1 mondial, victoire à l’Open d’Australie 2014, finale à Roland-Garros 2013), Alexander Zverev n’a toutefois jamais voulu se reposer. «Car, dit-il, énormément de joueurs prometteurs en juniors n’ont jamais franchi le pas chez les professionnels. Je travaille donc pour ne pas connaître pareil destinée.»

Et cela marche puisque le circuit tout entier l’observe avec une certaine admiration. «Avec Kyrgios, qui est plus âgé que lui, il sort clairement du lot, souligne ainsi Stan Wawrinka. Battre des top 20 sans forcer comme il le fait est réellement impressionnant.» Rafael Nadal est lui aussi laudateur: «C’est un joueur incroyable, qui a tout pour être le prochain No 1. Il possède déjà tous les coups du tennis et est déjà physiquement très solide.»

Reste que c’est justement sur ce plan-là que le jeune homme peut grandir. «Je pense qu’il me faudra encore une année ou deux pour l’amener au top niveau comme le sont Murray, Djokovic, Federer et Cie», martèle à ce propos Jez Green, son préparateur physique. Des résultats – surtout des présences en deuxièmes semaines des Grands Chelem – sont toutefois attendus dans les mois qui viennent. Mais Michael Stich, ex-No 2 ATP et lauréat de Wimbledon en 1991, reste sur ses gardes. «A mon sens, Sascha doit d’abord confirmer ses performances de 2016 avant de viser plus. Arriver en haut quand on part de loin est facile. Y rester est plus dur…»

Sauf si la tête et le talent suivent. (TDG)