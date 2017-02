Bacsinszky: «Pas de revanche à prendre avec la Fed Cup»

Le récent passé de Timea Bacsinszky en Fed Cup a beau s'être mal... passé, pas question pour la Vaudoise de convoquer ses vieux démons ce week-end à Genève, où les Suissesses en découdront avec la France. Au contraire, c'est avec ambition que la No 1 helvétique tient à aborder ce 1er tour de Fed Cup. Elle le dit haut et fort.

Timea Bacsinszky, comment vous sentez-vous avant d'entrer dans le vif du sujet?

Bien, très bien. Je suis bien arrivée ici, impatiente de jouer. C'est un plaisir d'évoluer en Suisse romande, ce qui n'avait plus été le cas pour nous depuis longtemps. Et comme Genève n'est pas trop loin de Lausanne, ça me va (rires).

L'équipe est-elle prête?

Oui, bien sûr. Nous sommes toutes très motivées. Ces derniers temps, nous nous sommes encore rapprochées. Nous avons par exemple partagé un repas toutes ensemble à Melbourne et nous essayons également de «taper» ensemble en marge des tournois. C'est ainsi que l'on peut créer des liens, souder une équipe. Il y a une vraie bonne ambiance au sein de l'équipe. Un grand défi nous attend ce week-end et nous miserons justement sur notre état d'esprit pour faire la différence.

Sur un plan plus personnel, on se souvient de vos deux échecs en demi-finale l'an dernier. Avez-vous le sentiment d'avoir une revanche à prendre avec la Fed Cup?

Non, pas du tout! En 2016, contre les Tchèques à Lucerne, j'avais donné tout ce que je pouvais sur le moment proprement dit. Tout le monde a des problèmes personnels dans la vie, sauf que nous, nous les montrons en mondovision... Je n'avais rien à me reprocher au niveau de mon engagement et de ma préparation. Ce week-end encore, je vais m'impliquer à 100%. Je vais tout laisser sur le court contre les Françaises et on verra bien dimanche soir ce que cela aura donné. (TDG)