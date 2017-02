Avant la Fed Cup à Genève, c'est parti pour «Kiki»!

Auréolée du titre honorifique de No 1 mondiale junior en 2009, année où elle remporta Roland-Garros et disputa la finale de Wimbledon dans cette catégorie de jeu, Kristina «Kiki» Mladenovic attendait depuis longtemps de frapper un vrai gros coup à l’échelon supérieur en simple. C’est chose faite depuis dimanche après-midi, puisqu’en enlevant le tournoi de Saint-Pétersbourg, la Française a enfin ouvert son palmarès sur le circuit WTA.

«Il s’agissait de ma quatrième finale en carrière, j’en avais perdu trois par le passé (ndlr: Strasbourg, Bois-le-Duc et Hong-Kong) et j’étais donc très nerveuse, mais vu comment j’ai gagné cette fois-ci, ça valait le coup d’attendre», plaisanta-t-elle après avoir souffert durant 2 h 36 pour finir par mater Yulia Putintseva non sans avoir dû servir trois fois pour le gain du match (6-2, 6-7, 6-4).

Malgré le suspense, c’est donc parti, cette fois-ci, pour «Kiki», qui débarquera de fait dans la forme de sa vie, cette semaine à Palexpo, où la France vient défier la Suisse au 1er tour de la Fed Cup. Le titre conquis par la Nordiste (24 ans) n’est d’ailleurs pas forcément la meilleure des nouvelles pour la formation de Heinz Günthardt, qui devra en découdre avec une joueuse débordant de confiance. Cela reste en revanche une superbe publicité pour une rencontre qui s’annonce fort épicée.

Logiquement désignée comme locomotive du groupe suisse, Timea Bacsinszky devra serrer sa garde pour empêcher les «Bleues» de réussir un hold-up dans l’antre du Grand-Saconnex. Sa collègue Belinda Bencic aura quant à elle pour mission d'élever son niveau de jeu et de forcer sa nature pour l’imiter. Notamment car… Mladenovic est sa meilleure amie sur le circuit. (TDG)