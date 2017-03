Après Rafaël Nadal, Roger Federer s'offre Stan Wawrinka

COMMENTAIRE Federer, Monsieur Tennis

A l'issue de sa défaite de l'autre jour à Dubai contre Evgeny Donskoy, d'aucuns - ceux qui ne manquent pas d'air! - avaient osé émettre la fumeuse hypothèse que son génial triomphe de l'Open d'Australie avait été son baroud d'honneur, une sorte de chant du cygne. Il faut pourtant croire, ce matin, que le cygne a encore de quoi pousser la chansonnette. Et dans de merveilleux aigus, qui plus est.



Roger Federer - puisque c'est de lui dont il s'agit - ne cesse de nous épater, de nous dérouter. Melbourne avait constitué une formidable 18e symphonie, son sacre d'hier soir à Indian Wells est une 90e quête de plus à ajouter à une carte de visite qui laisse rêveur. Mais plus encore que son palmarès, c'est le plaisir qu'il semble prendre dans son métier qui nous rend admiratifs.



Maître du jeu, le Bâlois confirme jour après jour sur le court, entre quelques entrechats et de par ses gestes de virtuose, qu'il n'est pas uniquement le patron de la petite balle jaune, mais qu'il est bien "le" tennis, tel que ceux qui ont un jour inventé ce sport avaient (auraient?) rêvé qu'il soit pratiqué.



À l'heure où Novak Djokovic et Andy Murray se retrouvent au coude-à-coude aussi en termes de pépin physique, on ne sait pas trop jusqu'où sa grandeur et sa réussite emmèneront "RF". D'aucuns - qui ne manquent pas d'air non plus - l'imaginent redevenir un jour No 1 mondial. C'est peut-être aller un peu vite en besogne que d'oser rêver de cela.



Quoique, finalement; pour une telle légende, pareil chant du cygne serait plus que plaisant. Et si Stan Wawrinka, lui aussi remarquable dans le désert de Californie, pouvait continuer à suivre le mouvement, à bousculer l'ordre établi, l'histoire n'en deviendrait que plus belle. Oui, par les temps qui courent, vive le tennis. Et vivent les Suisses!



Arnaud Cerutti