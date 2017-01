Von Siebenthal 8e, Heidi Weng triomphe

Nathalie von Siebenthal a obtenu le meilleur résultat d'une fondeuse suisse dans cette épreuve, en onze éditions. Elle a toutefois beaucoup souffert dans la dernière étape, qui l'a vu céder une place au général.

Von Siebenthal a rallié l'arrivée avec 4'39'' de retard sur la Norvégienne Heidi Weng, qui fête le plus grand succès de sa carrière. La skieuse de Lauenen espérait grappiller un rang et remonter en 6e position lors de cette étape finale, marquée par l'ascension de 9 km vers l'Alpe Cermis (Val di Fiemme), avec 435 m de dénivellation. Ses qualités en montée et sa légèreté la prédestinaient à l'exploit. Elle a cependant évolué légèrement en deçà des attentes dimanche, mais le résultat final sur l'ensemble du Tour est supérieur aux attentes initiales. Jusque-là, le meilleur classement d'une Suissesse était la 12e place de Seraina Mischol en 2008.

Devant, Heidi Weng s'est montrée intraitable. La Norvégienne a vite avalé la Suédoise Stina Nilsson, en tête jusque-là, pour s'envoler vers la victoire finale, devant la Finlandaise Krista Pärmäkoski (à 1'37) et Nilsson, à 1'54. (ats/nxp)