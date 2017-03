Victoire et Globe pour Pierre Vaultier

Pierre Vaultier a fait coup double samedi à Veysonnaz. Vainqueur de l'ultime course de la saison de snowboardcross, il a décroché le Globe de cristal de la spécialité.

Cinquième triomphe

Sacré champion du monde il y a deux semaines à la Sierra Nevada, le Français (29 ans) a devancé l'Américain Alex Deibold (2e) et l'Australien Alex Pullin (3e) samedi en Valais. Il triomphe ainsi pour la cinquième fois en Coupe du monde, après 2008, 2010, 2012 et 2016.

Congrats to @Pierre_Vaultier and @SamkovaEva, but 2nd place in WC standings for both @michimoioli and @OmarVisintin ???????? pic.twitter.com/Hira9cQuIC