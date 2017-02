Ustiugov en homme fort, Baumann 13e

Le skiathlon reste en main russe! Deux ans après le titre mondial de Maxim Vylegzhanin - aujourd'hui suspendu - devant Dario Cologna à Falun, Sergey Ustiugov a décroché l'or planétaire, son premier, à Lahti.

Le fondeur de Novossibirk a fait parler sa puissance et sa cadence supérieures lors de ce skiathlon qui alterne style classique et skating sur 30 km. Mais la course a tourné au vinaigre pour Martin Johnsrud Sundby. Le co-favori norvégien a chuté à environ 1 km de la ligne alors qu'il était au coude à coude pour la victoire avec Ustiugov. Les deux hommes ont sprinté pour faire la différence dans la dernière montée, mais ce fut trop pour Sundby, qui s'est emmêlé les skis, laissant filer son rival vers la victoire.

Ustiugov supérieur

Médaillé d'argent deux jours plus tôt sur le sprint, Ustiugov est apparu supérieur sur une distance qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Il y fut médaillé d'or aux Mondiaux juniors puis en espoirs (M23). Après avoir tout raflé dans ces classes d'âge, le Russe moissonne désormais en élite. Début janvier, il a remporté le Tour de Ski, devant Sundby, déjà. Désormais, il compte un premier titre mondial - d'autres devraient suivre - et prouve «définitivement» sa capacité à passer l'épaule sur tous les formats de course.

Sundby, lui, attend toujours un premier titre majeur en individuel. Il a tout gagné en Coupe du monde mais n'est pas tout à fait à la hauteur lors des rendez-vous majeurs. Un autre Norvégien, Finn Haagen Krogh, a pris la médaille de bronze.

Côté suisse, Jonas Baumann a réussi une belle course. Son 13e rang montre qu'il sera précieux dans le relais la semaine prochaine. Baumann n'est qu'à 12 secondes du podium. Il y a deux ans à Falun, il s'était classé 18e du 50 km. C'est donc son meilleur résultat à des Mondiaux. (si/nxp)