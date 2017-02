Tous les shows aériens annulés à St-Moritz

Les Forces aériennes suisses ont, malgré elles, perturbé la bonne marche du géant masculin des Mondiaux de St-Moritz. Un de leurs avions a sectionné un câble supportant une caméra aérienne, causant le report d'une demi-heure de la seconde manche.

En plein show, l'un des avions de la formation PC-7 est venu toucher ce câble, qui surplombe la piste et permet d'avoir des images aériennes de la course. Le câble s'est rompu et la caméra s'est écrasée dans l'aire d'arrivée.

«Personne n'a été blessé et l'avion a pu atterrir sans encombre à Samedan», a annoncé un porte-parole de la Police cantonale des Grisons. Mais les dégâts matériels sont importants: la caméra détruite vaut 250'000 euros (270'000 fr.), a dit Robert Willi, le chef de l'équipe mobilisée par la Police cantonale grisonne pour ces Mondiaux au site de «20 Minuten».

Le Département fédéral de la défense (DDPS) a aussi réagi dans un communiqué. «Les Forces aériennes ont annulé toutes leurs autres démonstrations aériennes prévues dans le cadre de ces championnats du monde», a-t-il écrit, précisant que la justice militaire avait ouvert une enquête.

Bloqué une demi-heure sur le télésiège

L'incident a aussi provoqué, pour des raisons de sécurité, l'arrêt du télésiège adjacent, sur lequel se trouvaient plusieurs coureurs.

Loïc Meillard figure parmi les skieurs qui ont assisté à la scène. Il était sur le télésiège au moment de l'accident. «Le câble est tombé juste à côté de nous. Nous avons eu peur sur le coup, mais nous avons vite compris qu'il n'y avait finalement rien de grave. Cela n'a en tout cas pas affecté ma seconde manche», a relevé le Neuchâtelo-Valaisan, qui est malgré tout resté bloqué une demi-heure sur le télésiège.

La PC-7 Team est, avec la Patrouille Suisse, la deuxième formation acrobatique des Forces aériennes suisses. (ats/nxp)