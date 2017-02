Simone Wild va-t-elle créer la surprise?

Cinquième après la première manche, Simone Wild va-t-elle offrir une septième médaille à la Suisse? La Zurichoise de 23 ans a su saisir sa chance, avec son dossard 15, sur une piste qui a pourtant vite souffert. La jeune skieuse de Flumserberg, qui s’était classée au 7e rang cette saison à Sestrière, a une bonne carte à jouer. Elle n’est qu’à 49 centièmes de Mikaela Shiffrin, troisième de cette première manche.

C’est la Française, Tessa Worley, grande favorite de ce géant féminin, qui occupe la tête. La Bornandine, qui avait eu l’honneur d’ouvrir le bal, possède 48 centièmes d’avance sur l’Italienne Sofia Goggia et 0’’72 sur l’Américaine. «La piste est super bonne et la neige est excellente, se réjouissait celle qui a déjà été championne du monde de la spécialité à Schladming (2013). Cette mise en action avec une pente moyenne m’a beaucoup plu avec une bonne sensation d’accroche sous les pèeids. J’arrivais vraiment avoir un bon retour de mes skis et mettre de l’activité. Il ne fallait toutefois pas avoir un sentiment trop agréable et s’en contenter mais aller chercher de la vitesse, ce que j’ai réussi à faire malgré une petite faute...»

Partie nonante minutes après la Haut-Savoyarde avec le dossard 98, la Genevoise Céline Marti, qui repésente les couleurs d'Haïti dans les Grisons, a terminé cette première manche 88e rang, à 41'37 de la Française. "C'est énorme", s'est-elle exclamée si heureuse d'avoir pu participer à ses premiers Mondiaux à l'âge de 37 ans.

C’est la Canadienne Mikaela Tommy qui s’élancera, dès 13 heures, en première position d’une seconde manche qui s’annonce passionnante. Vingt-et-unième à 2’08 de Tessa Worley, la Valaisanne Mélanie Meillard espère bien remonter dans les quinze premières d’une épreuve où Simone Wild a le droit de rêver d’un exploit. (TDG)