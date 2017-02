Roman Josi n'arrête plus de marquer

Roman Josi a inscrit le premier but pour Nashville, sa huitième réussite de la saison, d'un tir du poignet à la 36e. Il signait le 3-2 après 45 secondes de jeu dans l'ultime période sur une séquence à cinq contre trois. Déjà buteur jeudi contre les Rangers (3-4) et samedi face à Florida (4-7), l'ancien joueur du CP Berne a trouvé le chemin des filets pour la première fois de sa carrière en NHL lors de trois matches de rang. Il a été récompensé par la première étoile.

Aligné durant 10'20'' alors que Josi a bénéficié d'un temps de jeu de... 28'35'', Yannick Weber a été crédité d'un bilan neutre au sein d'une défense des Predators qui a éprouvé toutes les peines du monde à stopper Tyler Seguin. L'ancien Biennois a, en effet, délivré trois passes décisives sur les trois buts des stars.

Nino Niederreiter témoigne du même punch que Roman Josi en ce mois de février, El Nino a marqué son 19e but de la saison lors du succès 6-3 de Minnesota devant Detroit. Une fois de plus, le leader de la Conférence Ouest s'est montré irrésistible en power play. Trois des six réussites du Wild furent inscrites à 5 contre 4 dont celle de Niederreiter pour le 2-0 de la 16e minute.

Les Suisses ont réussi un carton plein ce dimanche. Les deux autres Helvètes en lice ont également gagné, Timo Meier avec San Jose à Newark face aux Devils (4-1) et Luca Sbisa avec Vancouver à Buffalo (4-2). Les Canucks sont toujours privés de Sven Bärtschi qui est rentré à Vancouver pour se soigner. Le Bernois souffre d'une commotion cérébrale. Aucune date n'a été donnée quant à son retour sur la glace. (ats/nxp)