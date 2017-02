Ressources consacrées aux soins insufisantes

«Nous avons perdu trois mois»: Hippolyt Kempf, le chef des fondeurs suisses, s'en veut de ne pas avoir été assez vigilant pour prévenir les ennuis de santé de Dario Cologna.

Les fondeurs suisses, basés au centre national de Davos, disposent d'un pool de physiothérapeutes disponibles un certain nombre d'heures par année, en fonction d'un quota. Celui-ci se révèle insuffisant, constate aujourd'hui Hippolyt Kempf. «Je souhaite que nos athlètes aient accès aux soins 340 jours par an, pas seulement 200 jours. Nous devons travailler plus consciencieusement, avec encore plus de précision, en vue des Jeux de Pyeongchang (en 2018).»

Le boss regrette vivement que Dario Cologna doive manquer deux occasions de s'illustrer à Lahti. Le Grison a effet dû déclarer forfait pour le skiathlon, dont il est champion olympique, et pour le 15 km en style classique en raison d'une gêne au mollet gauche qui resurgit sporadiquement, depuis des années. Le mollet, pour des raisons encore assez mystérieuses, est son talon d'Achille. Il ne s'agit pas réellement d'une blessure, précise Kempf, mais d'un tiraillement qui l'entrave pour le style classique. Or, ce problème aurait été parfaitement évitable, selon lui, si le champion avait été mieux encadré et «surveillé» en amont.

«Nous avons commis l'erreur durant la préparation estivale. C'est là que tout se joue, lors de la préparation foncière et pendant les phases d'entraînement intensif. En janvier ou février, il était trop tard», précise Kempf. Autrement dit, Cologna et les autres membres de l'équipe - dont son frère Gianluca, en proie à des problèmes persistants à une épaule - devraient bénéficier d'un suivi de santé efficace et quotidien bien avant que la saison débute, ce qui n'a pas été le cas.

«Moteurs exceptionnels»

Kempf va veiller à doubler les moyens nécessaires en vue des JO 2018. Selon lui, sur le plan de la condition physique proprement dite, et même de la préparation du matériel, les Suisses n'ont rien à envier à personne. Pas même aux Norvégiens. Mais ça pèche au niveau des détails, de la prévention. D'autant qu'à partir d'un certain âge - Cologna aura 31 ans le mois prochain -, la récupération est plus lente. Les athlètes doivent être «bichonnés».

«Un Dario Cologna mais aussi un Curdin Perl disposent de ''moteurs'' (VO2 max, soit la capacité maximale à emmagasiner de l'oxygène, ndlr) exceptionnels», souligne encore Hippolyt Kempf. En revanche, l'agilité, la souplesse, la technique accusent parfois des déficits, surtout depuis que Cologna s'est blessé à une cheville lors d'un footing à l'automne 2013, ce qui a entravé sa mobilité. Sans compter sa gêne récurrente au mollet.

Le boss du fond suisse exhibe avec fierté des photos sur son téléphone portable des nouvelles acquisitions des fondeurs suisses pour leur centre d'entraînement de Davos: deux très larges tapis roulants pour la pratique du ski à roulettes, qui permettent, outre l'entraînement, d'analyser précisément le geste, la technique de l'athlète, sa mobilité. En sachant que plus le style est efficace, moins la déperdition d'énergie sera forte. A un an des JO de Pyeonchang, les responsables du fond suisses veulent mettre un maximum d'atouts de leur côté, à l'heure où, par ailleurs, une nouvelle génération féminine prometteuse commence à percer... (si/nxp)