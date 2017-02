Nino Niederreiter frappe à nouveau

Nino Niederreiter a porté son total de buts à 18 cette saison en s'inscrivant au tableau des marqueurs lors du succès de son équipe du Minnesota Wild à domicile contre Tampa Bay (2-1 tab).

Le Grison n'est plus qu'à deux buts de son record de l'année dernière. Il a ouvert le score à la 35e, en supériorité numérique, exploitant un rebond après un tir de Mikael Granlund. Tampa Bay a égalisé trois minutes plus tard, mais le leader de la Conférence Ouest pouvait faire la différence dans la séance de tirs au but grâce à la réussite, l'unique, de Mikko Koivu.

Après 54 matches de Championnat, Niederreiter totalise 41 points. La saison passée, sur l'ensemble de la saison régulière, il était arrivé à 43 (dont 20 buts). (ats/nxp)