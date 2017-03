Mathias Inniger et Nadine Fähndrich sacrés

Mathias Inniger a créé une petite surprise en devenant champion de Suisse de sprint à Tschierv dans les Grisons.

Outsider de l'épreuve, disputée en style classique, le Bernois a battu en finale des fondeurs plus chevronnés en Coupe du monde, Gianluca Cologna (2e), Jason Rüesch (3e) et Jovian Hediger (4e). Dario Cologna ne participait pas à cette course.

Chez les dames, Nadine Fähndrich a aussi déjoué les pronostics en devançant Laurien van der Graaf en finale. (si/nxp)