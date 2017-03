Marcel Hirscher reste sur son art perché

Décidément, ni les éléments ni ses adversaires ne peuvent faire quelque chose contre lui. Preuve en est que même le brouillard et les interruptions de courses qui se sont invités samedi sur Kranjska Gora afin de balayer les rêves de podium de Justin Murisier en slalom géant n’ont été en mesure d’ébranler les certitudes du patron Marcel Hirscher – puisque c’est de lui dont il s’agit.

En s’imposant sur la Podkoren au surlendemain de ses 28 ans, l’Autrichien s’est en effet à la fois assuré l’obtention du globe de la spécialité, mais aussi – et surtout – celle d’un sixième gros Globe de cristal consécutif. Une performance aussi inédite qu’incroyable et admirable, qui atteste du fait que l’intéressé vient d’une autre planète; celle des légendes du sport. Le voici qui devance désormais pour de bon Marc Girardelli, dont le compteur s’était bloqué à cinq. «C’est bon de rentrer dans les livres d’histoire», a savouré le Salzbourgeois.

«Une légende vivante»

Rarement, il faut l’écrire, le ski alpin n’avait été pareillement dominé – pour ne pas dire éclaboussé – par un seul homme. Qui, à force d’aligner les manches d’exception, pourrait passer pour le roi du tricot. Alors que ses rivaux s’embourbent deux week-ends sur six, Hirscher promène sa maestria entre les portes, puis déroule son ski entre les piquets. Sans trembler. La quête, dimanche, d’un nouveau globe de slalom spécial est venue compléter un hiver d’exception supplémentaire à inscrire à sa carte de visite. «Marcel est une légende vivante, un immense champion», a d’ailleurs salué Alexis Pinturault sur les réseaux sociaux. Le mythique Franz Klammer a de son côté dit toute son admiration pour son compatriote: «Je suis impressionné par la constance de Marcel et sa volonté de faire encore plus fort chaque saison. A chaque hiver, il revient meilleur que le précédent. Cette fois, il est apparu plus stable, plus rapide et plus en forme que tous les autres.» Face à tant d’éloges, Hirscher a failli rester coi. Tout juste s’est-il contenté d’avouer qu’il était «simplement très heureux d’en être là, car ce n’est jamais facile de gagner autant.»

Le plaisir en tête

Avec lui, pourtant, rien ne paraît compliqué. La tête bien calée sur les épaules, accompagnée qu’elle est par des jambes qui sont les plus beaux fils conducteurs qui soient, Marcel Hirscher transforme par moments son sport en œuvre d’art. A un mental en acier trempé, le meilleur skieur de la planète a ajouté une technique délicieuse, qui lui permet d’écraser les chronos sans pour autant faire naître la haine dans les yeux de ses rivaux.

L’Autrichien est en effet habité par cette force qui transforme les «gros» vainqueurs en vrais champions, à savoir qu’il s’impose sans se prendre pour un autre. Avec toujours ce respect des autres concurrents et ce «pied» qu’il prend à exercer son métier. «Pour moi, le plaisir est une notion importante et, jusqu’à présent, il n’a jamais disparu», confiait-il à la veille des Mondiaux de Saint-Moritz. C’est lorsqu’on ne le verra plus sourire qu’il faudra commencer à s’inquiéter pour lui.

En attendant, Marcel Hirscher a la «banane». Son compatriote Michael Matt, vainqueur dimanche de son premier slalom de Coupe du monde, aussi. Tous deux attendent maintenant les finales d’Aspen pour boucler leur hiver avec de nouvelles satisfactions. Le patron du classement général pourra ensuite se concentrer sur les prochains JO, où il tentera d’enlever son premier or olympique.

Lui qui a souvent dit que 2018 serait son dernier défi ne peut pas s’arrêter là. Pas maintenant. Pas après tout ce qu’il a fait. Pas en étant si stable sur son art perché. (TDG)