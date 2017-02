Les légendes du ski suisse se confient

Leurs succès lors des championnats du monde sont inoubliables: Pirmin Zurbriggen a gagné neuf médailles, dont quatre fois l’or. Erika Hess a obtenu six fois la médaille d’or, Maria Walliser trois fois l’or et une fois le bronze, Mike von Grünigen a décroché deux fois l’or et le bronze et Martin Hangl a pu accrocher deux fois la médaille d’or autour du cou. Nous avons voulu savoir s’ils suivent les Mondiaux de ski et s’ils pensent remonter sur les lattes. (ats/nxp)