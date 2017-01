Les Suisses en quête d'un podium

Un géant et un slalom sont programmés ce week-end dans l'Oberland bernois, où les coureurs locaux rêvent d'un podium.

Cela fait belle lurette qu'ils n'y sont plus parvenus sur la piste du «Chuenisbärgli». Et plus précisément depuis l'édition 2008, lorsque Marc Berthod et Daniel Albrecht avaient réussi un doublé en géant. Cette disette n'est toutefois pas uniquement liée à Adelboden, mais à l'ensemble des disciplines techniques: le dernier podium en géant remonte à mars 2011 (Carlo Janka 1er à Kranjska Gora), le dernier en slalom à janvier 2010 .

Le bout du tunnel ne semble pourtant plus très loin. C'est le cas en géant avec Justin Murisier qui, après avoir accumulé les places dans le top 15 depuis deux saisons, est mûr pour viser le podium. Le Valaisan reste d'ailleurs sur une 4e place, fin décembre à Santa Caterina. Celle-ci avait été certes glanée en combiné, mais elle prouve que le Bagnard est en confiance et qu'il est prêt à réussir un grand coup dans sa discipline de coeur.

Y parviendra-t-il dès samedi à Adelboden ? C'est possible, même si la piste bernoise ne lui a encore jamais réussi. En trois participations au géant, Justin Murisier ne s'est encore jamais qualifié pour la seconde manche.

Yule et Aerni y sont presque

En l'absence de Carlo Janka, qui se ménage pour la suite de la saison, l'autre carte helvétique du géant de samedi se nomme Gino Caviezel. Contrairement à Justin Murisier, le Grison souffre d'un manque de constance. Mais lui s'est déjà illustré à Adelboden, avec un 11e rang en 2013 grâce à une belle remontée sur le second tracé ( 12 places).

Les chances de podium suisse semblent encore meilleures pour le slalom dominical grâce au duo valaisan Daniel Yule - Luca Aerni. Deux hommes qui ont souvent frôlé «la boîte» ces derniers jours: Yule était 4e jeudi soir à Zagreb, tandis qu'Aerni aurait sans doute pu monter sur le podium juste avant Noël à Madonna di Campiglio s'il n'avait pas été éliminé à quelques portes de l'arrivée.

Un autre Valaisan, Ramon Zenhäusern, sera à surveiller de prêt dimanche. Le coureur de Viège avait brillé l'an dernier sur la piste bernoise, où il s'était classé au 7e rang après avoir signé le meilleur chrono de la seconde manche. Hirscher aussi à la maison

Bien décidés à remonter enfin sur le podium, qui plus est à domicile, les techniciens suisses auront fort à faire face à la concurrence internationale. Celle-ci sera à nouveau emmenée par Marcel Hirscher, un Autrichien qui s'est déjà imposé à cinq reprises à Adelboden (3x en slalom, 2x en géant).

Ses deux grands rivaux des derniers mois, le Norvégien Henrik Kristoffersen (en slalom) et le Français Alexis Pinturault (en géant), font aussi partie des grands favoris. Tout comme le revenant italien Manfred Mölgg (34 ans), vainqueur jeudi à Zagreb. (si/nxp)