La descente messieurs annulée à cause de la météo

Le grand rendez-vous des championnats du monde de St-Moritz est tombé à l'eau samedi. Victime du brouillard, la descente masculine a dû être reportée à une date ultérieure.

C'est la «Maloja-Schlange» (le serpent de la Maloja) qui a eu raison de la descente. Ce banc de brouillard, bien connu dans la région, s'est installé samedi au milieu de la piste grisonne pour ne plus la quitter. Prévu initialement à 12h, le départ a été repoussé à plusieurs reprises, mais sans que la situation ne s'améliore au fil des heures.

Si bien qu'à 14h15, les organisateurs ont décidé de jeter l'éponge. L'équité de la course n'était pas garantie, sans parler évidemment de la sécurité des athlètes. C'est dommage pour les 40'000 spectateurs à s'être déplacés, mais cette décision ne souffre aucune discussion.

Demain, les dames

La Fédération internationale (FIS) ne s'est pas encore prononcée sur une date de remplacement. Dimanche, c'est la descente dames qui est programmée, alors que les messieurs doivent à nouveau en découdre lundi en combiné alpin.

Il n'y a toutefois pas de raison de paniquer pour les organisateurs. Ils disposent d'un jour de réserve mercredi, et la météo s'annonce globalement favorable la semaine prochaine.

