L'EPFL crée des portes mesurant le temps de slalom

En slalom ou slalom géant, les outils à disposition ne fournissent que des informations partielles pour analyser les performances de l'athlète. Elles se limitent à quelques temps intermédiaires et aux images vidéo qui sont ensuite analysées manuellement.

Les entraîneurs s'appuient aussi sur les systèmes de positionnement par satellite qui permettent d'obtenir la trajectoire et la vitesse du skieur. Mais certains de ces outils sont complexes à utiliser, relève l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) lundi dans un communiqué.

Aimant sur chaque porte

Une équipe du Laboratoire d'analyse et de mesures des mouvements a combiné plusieurs technologies pour suivre scrupuleusement les skieurs sur chaque tronçon de parcours. En plus des accéléromètres et des gyroscopes, les chercheurs ont eu l'idée de coupler les données des capteurs inertiels avec celles des aimants.

Pour ponctuer la piste, les portes ont toutes été munies d'un aimant. Le skieur porte ainsi un magnétomètre qui les détecte lorsqu'il s'en approche.

«Le champ magnétique est le plus fort au moment où le skieur passe vraiment la porte. Si on connaît l'amplitude, on peut aussi calculer la distance. Grâce à ces informations, on peut savoir où se trouve le skieur par rapport à la porte et en déduire sa vitesse», explique le chercheur Benedikt Fasel.

https://www.youtube.com/watch?v=SHkG1EwGkLk

Points perfectibles

«Le but final c'est de permettre à l'athlète et à son coach de comprendre grâce à des données scientifiques quels sont les points perfectibles. Les aimants aident à connaître la trajectoire avec une grande précision», note le chercheur.

La méthode a été validée sur 17 courses d'un parcours de slalom géant. Une caméra à haute vitesse a corroboré les mesures prises par le magnétomètre et a prouvé que le skieur passait la porte au moment où l'amplitude du champ magnétique était la plus grande. Le laboratoire de l'EPFL a déposé un brevet pour cette technologie. (ats/nxp)