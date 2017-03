Jeongson: coup double pour l'Italienne Goggia

L'Italienne Sofia Goggia s'est imposée dimanche dans le Super-G de Jeongseon (Corée du Sud) comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, au lendemain de la première victoire de sa carrière, en descente.

Disputée sur la piste qui accueillera les épreuves de vitesse des jeux Olympiques en février prochain, la course a offert le même podium, et dans le même ordre, que la veille. Avec un temps d'1 min 20 sec 35/100e, Sofia Goggia devance en effet l'Américaine Lindsey Vonn de 4/100e et la Slovène Ilka Stuhec de 51/100e.

Après être montée sur neuf podiums cet hiver dans quatre disciplines avant les deux courses de ce week-end en Corée du Sud, ce qui en fait la skieuse la plus polyvalente de la saison, l'Italienne de 24 ans prend donc date de la plus belle des manières pour les JO-2018.

Révélation cet hiver en vitesse (trois victoires en descente, deux en super-G) et sacrée championne du monde de descente à Saint-Moritz en Suisse mi-février, Stuhec a pris une petite option sur le gain du petit globe de cristal de la discipline.

Alors qu'il reste une course à disputer, la Slovène compte 15 points d'avance sur la Liechtensteinoise Tina Weirather et 50 sur la Suissesse Lara Gut, forfait pour le reste de la saison. (AFP/nxp)