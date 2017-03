Géant: Shiffrin mène, Holdener 12e

Les deux meilleures géantistes de l'hiver ne sont séparées que par 20 centièmes avant le second tracé, programmé dès 22h (en Suisse). Derrière le duo, les Italiennes Marta Bassino et Federica Brignone accusent déjà 0''55 et 0''99 de retard.

Dans une équipe de Suisse de géant privée de leader depuis la blessure de Lara Gut, Wendy Holdener a limité la casse en se classant au 12e rang provisoire, à 1''78 de Mikaela Shiffrin.

Sur un parcours difficile, les deux autres Suissesses engagées ont connu des difficultés. Simone Wild a perdu 3''06 (17e place après le passage de 30 concurrentes), tandis que Mélanie Meillard a lâché 3''50 (22e). (si/nxp)