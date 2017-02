Des soucis musculaires pour Dario Cologna

Le triple champion olympique a ressenti des douleurs sur son côté gauche dans le bas du dos et le siège il y a deux semaines de cela, et souffre désormais également du mollet gauche. Il n'est pas certain de pouvoir disputer toutes les épreuves des Mondiaux de Lahti, qui débutent la semaine prochaine. Il pourrait renoncer aux courses prévues en style classique, qui mettent ses mollets à rude épreuve.

Douleur au mollet

«J'ai remarqué aujourd'hui (réd: samedi) en me testant en style classique que mon mollet me faisait souffrir. J'ai dû interrompre mon entraînement», a expliqué Dario Cologna. «Jusque-là, nous avions maîtrisé les problèmes de mollet que j'avais rencontrés la saison dernière. Mais ils sont malheureusement réapparus», a poursuivi le fondeur du Val Müstair, qui avait réalisé de bons résultats en style classique sur le Tour de Ski. Eliminé après le prologue d'un sprint disputé en style libre samedi, Dario Cologna (30 ans) a décidé en accord avec ses entraîneurs et son staff médical qu'il était préférable de renoncer au 15 km de dimanche. Il va rentrer en Suisse afin de se soigner et de se préparer pour les Mondiaux de Lahti dans les meilleures conditions.

«J'analyserai la situation avec mon équipe médicale en milieu de semaine prochaine. Je prendrai alors une décision définitive concernant mon programmes des Mondiaux. Les courses en skating (réd: relais et 50 km) ne me poseront en tout cas aucun problème. Je me sens en forme, et ferai tout pour pour viser les médailles à Lahti», a-t-il conclu. (si/nxp)