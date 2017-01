Cologna revient à la 3e place du général

Dario Cologna se trouve pour la première fois sur le podium (provisoire) du Tour de Ski 2016-17. Il a pris la 7e place de l'antépénultième étape, un 10 km en skating (départs individuels) à Dobbiaco (ITA), qui lui permet de ravir la 3e place au général, pour 5 dixièmes, au Canadien Alex Harvey.

Tout reste très ouvert pour les places d'honneur, entre le deuxième et le cinquième. Tout devant, Sergey Ustiugov continue à tout renverser sur son passage. Dans un style surpuissant, peu académique, le Russe a arraché une cinquième victoire en autant d'étapes, empochant au passage 15 secondes bonifications. De quoi lui permettre d'aborder les deux dernières étapes ce week-end, un 10 km en classique (départ en ligne) et la montée finale de 9 km vers l'Alpe Cermis près de Val di Fiemme, avec une avance qui devrait suffire.

Cologna plus rapide

Deuxième du général, 1'34'' derrière Ustiugov et 33 secondes devant Cologna, le Norvégien Martin Johnsrud Sundby montre des signes de fléchissement depuis trois jours. Il n'a fini que 14e de l'étape vendredi. C'est la deuxième fois de suite que Cologna se montre plus rapide que lui. Depuis trois étapes, le Grison affiche une belle régularité, avec respectivement une 3e, une 4e et donc une 7e places sur ce Tour.

Pour cette 5e étape, le triple champion olympique ne s'est toutefois pas montré transcendant. Il a eu de la peine à chauffer son moteur, semblant presque trop soucieux de bien répartir son effort. Il ne figurait qu'en 13e position après 3,4 km de course. Au général, il reste sous la menace du Québécois Alex Harvey, quasiment dans le même temps que lui, et du Français Maurice Manificat, 5e à 2''. Manificat a réalisé la bonne opération du jour en prenant la 2e place de l'étape, à 0''4 seulement d'Ustiugov. Le Norvégien Simen Krueger s'est classé 3e.

Douzième de l'étape, le Grison Toni Livers revient au 17e rang du général. (si/nxp)