Aux Mondiaux, Tanguy Nef entend bien se faire un prénom

C’est une petite pépite qui fait son chemin sans faire trop de bruit mais dont on devrait très vite être appelé à reparler. Tanguy Nef, 20 ans, participera la semaine prochaine aux championnats du monde juniors d’Åre, non sans une certaine idée derrière la tête. Bien sûr, cette sélection est déjà une belle récompense pour le Genevois, qui fourbit ses armes en Amérique du Nord, mais la satisfaction ne constitue pas une barrière à l’ambition. «Je suis effectivement superheureux de me rendre en Suède, confie ce spécialiste de slalom et de géant, qui entrera en lice le 13 mars, mais je rêve de pouvoir grimper sur un podium là-bas. Je suis sûr que c’est à ma portée.» Parce que l’expérience de ses premiers Mondiaux, l’an passé à Sotchi, lui a servi, le natif de Veyrier est persuadé de pouvoir franchir un cap sur la neige scandinave. «En Russie, c’était la première fois que je voyageais véritablement pour le ski, se souvient-il. C’était un peu déstabilisant. Il m’avait fallu prendre mes marques. Cette fois, ce sera tout autre chose.»

L’exil américain

Et pour cause, Nef, membre du cadre C de Swiss-Ski depuis mars 2016, a depuis lors pris une allure «internationale» en s’exilant aux Etats-Unis, plus précisément au Dartmouth College, afin d’y poursuivre ses études. Lui qui avait fréquenté durant cinq ans le Centre national de performance de Brigue – «Où j’ai progressé année après année» – a choisi de franchir l’Atlantique autant pour continuer de se pencher sur l’économie et l’informatique que pour son ski. «L’équipe de l’uni est très intéressante, souffle-t-il. C’était vraiment la bonne option pour moi que de la rejoindre. Nous effectuons une excellente saison sur le circuit universitaire.» Mais pas seulement! Individuellement, Tanguy n’a de cesse de monter en puissance dans les courses FIS (il vient de remporter deux slaloms) et Nor-Am, l’équivalent nord-américain de la Coupe d’Europe. «C’est devenu mon terrain de jeu, remarque le Genevois. Je n’y ai certes pas encore réussi de podium, mais ce sera évidemment mon objectif au cours de la saison prochaine.»

Revenu de (très) loin

Car bien que Swiss-Ski suive avec assiduité ses performances, il est fort probable que l’intéressé prolonge d’une année son aventure américaine avec l’idée de revenir par la suite dans nos contrées pour jouer un rôle un peu plus en vue. Cette motivation dénote une sacrée force mentale, car tous les rêves de Tanguy Nef auraient pu s’effondrer au mois de janvier 2015, lorsqu’il «laissa» son tibia et son péroné dans le «Trou du Renard» de Crans-Montana.

«En plus de considérablement me freiner dans mon élan, cette blessure m’a fait douter, tant il me semblait que c’était pour moi la dernière qui sonnait afin d’intégrer le cadre C, confie-t-il. Sur le coup, mon père m’a d’ailleurs dit qu’il allait falloir penser à autre chose qu’au ski, que je devais songer à un plan B. Fort heureusement, je me suis relevé pour accrocher une place l’année suivante.»

C’est néanmoins avec davantage de légèreté que le Genevois appréhende les choses désormais. Parce qu’il ressent derrière lui le soutien de son entourage et de la fédération, tout n’est que plaisir chez lui. Comme lorsque ce sport n’était à ses yeux qu’un amusement, à l’époque où un succès au GP Migros constituait une sorte d’aboutissement. «Longtemps, le ski n’était qu’un loisir pour moi. Ce n’est que de fil en aiguille, à force de voir que j’étais meilleur que mes frère et sœur, puis que je pouvais être bon sur les courses de jeunes en Suisse, que je me suis mis à penser aller plus loin. Et ce bien que je n’aie jamais eu de très gros résultats chez les jeunes, au contraire de Loïc Meillard, par exemple…»

Actuellement 79e du général de la Coupe du monde, le Neuchâtelois demeure un exemple pour Tanguy Nef. «Comme Antoine Perrottet (ndlr: un ancien espoir helvétique), Loïc a toujours été un bon guide, tant pour ses performances que pour son comportement», assure le jeune homme, qui ne cache pas non plus son admiration pour Didier Cuche, Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen. Mais quid de Sonja… Nef, l’ex-superstar du ski suisse? «Il me semble avoir de lointaines origines en Appenzell», s’esclaffe-t-il avant de mettre en doute l’idée d’un réel lien de parenté.

En attendant, on peut être sûr qu’il ne cracherait pas sur l’occasion de présenter le même palmarès que son homonyme dans quelques années. Et si sa carte de visite prenait déjà de belles couleurs la semaine prochaine en Suède, on sera assurément déjà amené à reparler de lui! (TDG)