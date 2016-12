Anna Veith est de retour aux affaires

Anna Veith, plus connue sous son nom de jeune fille, Anna Fenninger, reprend la compétition. Eloignée des pistes depuis quatorze mois, l'Autrichienne disputera les deux géants Coupe du monde de Semmering (Aut), mardi et mercredi prochains.

Victorieuse à deux reprises de la Coupe du monde, en 2014 et en 2015, Anna Veith s'était blessée aux ligaments du genou droit le 21 octobre 2015 à l'entraînement à Sölden (Aut).

Durant cette pause forcée, la skieuse de 27 ans en a profité pour se marier, le 16 avril dernier. Elle tient à courir désormais sous le nom de son mari, Manuel, et non plus sous son nom de jeune fille Fenninger.

La Fédération autrichienne précise qu'Anna Veith a accompli des progrès significatifs ces dernières semaines pour justifier cette sélection pour ces deux géants à domicile. La Fédération précise toutefois qu'elle n'évolue pas encore dans le registre qui était le sien il y a deux ans. (si/nxp)