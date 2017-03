Andre Myhrer gagne la dernière course de l'hiver

Marcel Hirscher n'est pas parvenu à parachever son chef-d'oeuvre de l'hiver. L'Autrichien a dû se contenter du 4e rang du slalom d'Aspen, ultime course de la saison remportée par Andre Myhrer.

Rien ne semblait pourtant s'opposer à une nouvelle victoire de grand dominateur du circuit. Vainqueur la veille en géant, déjà en tête après la manche initiale du slalom et toujours devant au dernier temps intermédiaire, le skieur de Salzbourg a toutefois flanché sur les ultimes portes. Et finalement, sur la ligne, il lui a manqué 32 centièmes pour s'imposer.

Andre Myhrer n'en demandait pas tant pour s'offrir le 7e succès de sa carrière. Un Suédois qui, décidément, est un homme de finales. Il avait déjà remporté l'ultime slalom de la saison l'an dernier à St-Moritz, mais aussi celui de Schladming en 2012. Dimanche à Aspen, il l'a emporté sur le fil devant l'Allemand Felix Neureuther (à 0''14) et l'Autrichien Michael Matt (à 0''15).

Les Suisses

Côté suisse, cette ultime course de l'hiver n'a rien apporté de transcendant. Luca Aerni a certes livré deux manches solides, synonyme de 10e place. Reste que le champion du monde du combiné est capable de beaucoup mieux.

Il en est de même pour Daniel Yule, classé au 15e rang dimanche. Après avoir plusieurs fois titillé le podium cet hiver, le Valaisan a calé en cette fin de saison, comme s'il subissait le contrecoup de son élimination aux Mondiaux de St-Moritz.

Hirscher, incontestable no 1

Pour une fois éjecté du podium, Marcel Hirscher reste le grand bonhomme de la saison. Roi des Mondiaux de St-Moritz (3 médailles) et Roi de la Coupe du monde (3 globes), il n'a pas eu de rival à sa hauteur cet hiver. Il a été parfois bousculé en début d'exercice, mais il a encore une fois été le meilleur sur la durée, personne ne parvenant à tenir une telle régularité sur l'ensemble d'une saison. Et ce n'est pas Henrik Kristoffersen et Alexis Pinturault qui diront le contraire, eux qui ont longtemps rivalisé cette saison avant de craquer dans la dernière ligne droite.

Reste désormais à savoir jusqu'où va aller le sextuple lauréat du classement général. Une chose est sûre, et elle ne va pas rassurer les autres concurrents: Marcel Hirscher estime qu'il peut encore s'améliorer. «Je n'ai pas encore atteint le maximum de mes capacités. Si c'était le cas, il serait temps de prendre ma retraite. Cela n'aurait aucun sens de continuer à skier si je n'avais pas la certitude de pouvoir encore progresser», avait-il assuré au moment d'attaquer ces finales d'Aspen. (si/nxp)