Ammann 14e de la 1re manche, Kraft en tête

Sans être spectaculaire, Simon Ammann a obtenu une 14e place qui lui redonne confiance lors du concours au grand tremplin des Mondiaux à Lahti. Il poursuivra sa carrière au moins jusqu'aux JO de PyeongChang dans un an, a-t-il assuré au terme d'une épreuve remportée par l'Autrichien Stefan Kraft, déjà sacré sur le petit tremplin.

Ammann a sauté à 122,5 et 125,5, deux mètres de moins seulement en manche finale que Stefan Kraft, par exemple. Il sent qu'il se rapproche, même s'il n'a pas décroché la place espérée dans les dix premiers, ni ce jeudi, ni cinq jours plus tôt sur le petit tremplin (21e). Mais le Saint-Gallois a retrouvé une bonne partie de ses repères: «Aujourd'hui, j'ai obtenu les solutions que je cherchais depuis longtemps, afin d'avoir un meilleur aérodynamisme et une pluie grande fluidité en l'air», a-t-il dit.

L'homme du Toggenburg n'était jamais apparu aussi rayonnant et énergique cettte saison au terme d'un concours. Il s'est donné sans compter à l'heure des interviews. Paradoxal, a priori, vu son rang final qui ne correspond en rien à son standing. Mais compréhensible au égard aux sensations éprouvées et au fait que tout peut tourner rapidement en saut. «Il en va à 36 ans comme à 20 ans: il faut arriver à effectuer les gestes les uns après les autres, sans se mettre la pression. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé», se félicitait encore Ammann.

Son parcours de Lahti, sur le plan des résultats purs, est légèrement meilleur que celui des Mondiaux de Falun il y a deux ans (16e et 23e). Mais l'attitude est tout autre et le vocabulaire utilisé, aussi: «C'est bien clair, maintenant, je disputerai les JO l'année prochaine. Ce concours me soutient dans cette idée, me donne confiance. Pour les prochains Championnats du monde en revanche (en 2019 à Seefeld, nldr), ce n'est pas sûr.» Mais pas exclu, donc!

Ammann espère encore pouvoir se classer dans les huit premiers du concours par équipes samedi, aux côtés de Gregor Deschwanden, Killian Peier et Andreas Schuler. Jeudi, aucun des trois ne s'est hissé en manche finale (top 30). Deschwanden a fini 35e, Peier 40e, une déception pour ce dernier en particulier, qui avait étonné au petit tremplin (18e).

Le doublé pour Kraft, le styliste

Devant, tout s'est joué à peu de choses. Stefan Kraft s'est imposé avec 1,3 point d'avance sur l'Allemand Andreas Wellinger, déjà son dauphin sur le petit tremplin. L'Autrichien de 23 ans a fait la différence grâce à ses meilleures notes de style. Car en manche finale, il a sauté moins loin que son rival allemand (127,5 m contre 129 m), et même bien moins loin que le Polonais Piotr Zyla (131 m), médaillé de bronze.

Durant l'été, le Salzbourgeois avait suivi un cours spécial avec des juges pour améliorer son style, apprendre à se tenir plus droit après la réception. Un travail qui a payé à double titre à Lahti. A 23 ans, Kraft n'avait bien sûr jamais été à pareille fête.

Mais il était arrivé en Finlande gonflé à bloc, après sept podiums consécutifs en Coupe du monde. Et surtout, il a pris une magnifique revanche après ses déboires sur la Tournée des Quatre-Tremplins. Il semblait parti pour la gagner après avoir dominé le premier concours et fini 3e du deuxième, avant d'être terrassé par une grippe intestinale lors de la 3e étape, à Bichofshofen. Son abandon avait été un crève-coeur. Il s'en est relevé magistralement. Simon Ammann veut croire que lui aussi reste encore capable d'un tel rebond. (si/nxp)