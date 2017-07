A Villars comme sur son balcon

Le premier mot qui vient à l’esprit en contemplant les pentes entourant Solalex est «calme». Il tranche avec l’inépuisable énergie que dégage Fanny Smith. Le deuxième est «simplicité». Sur ce coup, la jeune femme de 25 ans est en totale adéquation avec le vallon des hauts de Bex, où elle nous fixe rendez-vous en ce samedi matin.

Attablée au Miroir d’Argentine, elle montre l’Avançon d’Anzeindaz, un peu plus bas. «Enfant, j’ai fêté plusieurs de mes anniversaires ici, au bord de la rivière. On y construisait des barrages. Le seul problème, c’est que je suis de mai. Et que l’eau est encore très froide à cette période. Mais quand tu es gamin, tu t’en fiches un peu.» La championne de skicross est attachée à Solalex, notamment à ce restaurant. «Ils me connaissent depuis que je suis toute petite. Et on continue à venir ici pour fêter l’anniversaire de ma grand-maman», raconte-t-elle. Avant de nous conseiller de goûter le mille-feuille de la maison. «Tu verras, ça n’a rien à voir avec un mille-feuille classique!» rigole-t-elle.

Connue comme le loup blanc

Le repas terminé, nous prenons la direction de Villars. Un «voyage» qui ressemble un peu à l’enfance de Fanny. «Je suis originaire de Gryon, mais on a déménagé à Villars quand j’avais 6 ans. C’est là que j’ai appris à skier.» A la station de départ et à l’arrivée de la télécabine du Roc d’Orsay, les «Salut, Fanny!» fusent. Ici, la championne est connue comme le loup blanc. «Je n’ai pas l’impression que le regard des gens a changé depuis que je suis pro. On parle souvent de «Villars, la station huppée». Moi, je ne l’ai jamais vu. Ce que j’en retiens, c’est «Villars, le village où tout le monde se connaît, s’entraide. J’aime cette proximité et j’en ai besoin. Chaque fois que je reviens dans ces montagnes, je retrouve un peu de calme. Je me suis souvent imaginée aller vivre ailleurs. Mais ici, je me sens à 100% à la maison.»

La carrière de Fanny Smith l’éloigne inévitablement de son pays de cœur. «En dehors des compétitions, je suis plutôt sur Lausanne, maintenant; c’est beaucoup plus pratique pour mon entraînement. Tant pis: quand je reviens à Villars, j’en profite autrement, c’est tout. J’essaie de voir un maximum d’amis à chaque fois que je monte.»

C’est au sommet du Grand Chamossaire que la jeune femme nous emmène maintenant. Pas besoin d’une longue balade pour découvrir son coin de pays: vingt minutes de marche nous emmènent sur «le toit de la région». De là-haut, Fanny Smith contemple une foule d’épisodes de sa vie. Les tours à vélo, «les 1er aAoût qu’on a fêtés ici, à regarder les feux sur les montagnes alentour.» Sur la gauche, un chemin étroit mène vers le Petit Chamossaire puis le lac des Chavonnes. «Une balade que j’affectionne tout particulièrement. Le lac des Chavonnes, ça me rappelle les pique-niques, les baignades. Un endroit hors du temps, une petite bulle.»

Un peu plus haut, le stade de slalom dans lequel Fanny Smith a passé tous ses mercredis après-midi et ses week-ends, avant les premières compétitions et la carrière professionnelle qui l’a notamment emmenée aux Jeux olympiques. Plus loin, le Miroir d’Argentine qui surplombe le vallon de Solalex. Ce massif brillant et vertical, la Villardoue l’a contemplé depuis l’enfance. «Je l’ai gravi pour la première fois de ma vie l’an dernier avec un ami d’enfance, Fabien Brand. Ma réaction a été de me dire que c’était moins effrayant depuis en haut. Je ne suis pas spécialement à l’aise en hauteur. J’ai besoin de sentir que je contrôle la situation.»

Du Léman au Mont-Blanc

Au-delà des limites de la station, on aperçoit le Mont-Blanc, le Léman. «Villars est un balcon; on a un panorama splendide. J’ai besoin de cette ouverture. Je ne me verrais pas vivre dans un fond de vallée. Et puis, on a la chance d’être près de tout.» Et de profiter d’un endroit dynamique: «On a été élevés de manière très indépendante. Mes parents habitaient à Arveyes à 20 m du train (ndlr: le Bex-Villars-Bretaye). Je le prenais chaque fois que j’allais skier. Depuis, Villars a créé la Free Access. Cette carte est un vrai plus pour la région. Et elle montre surtout la grande diversité de l’offre touristique et de transports.»

Pas le temps de s’attarder au sommet du Chamossaire. Fanny nous raccompagne en station. Mais c’est pour la bonne cause: elle doit rencontrer une fan venue spécialement de Slovénie pour la voir. «Dans ce sport, il n’y a pas de «stars». Ça me surprend toujours de réaliser que des personnes suivent ma carrière. Mais je suis aussi heureuse de savoir que je peux partager certaines valeurs.» Comme la simplicité et l’authenticité. (TDG)