A Saint-Moritz, le ciel s'est couvert...

Après la troisième place de Lara Gut mardi, c'est au tour de Beat Feuz de se mettre en piste ce mercredi matin pour une médaille. Or, si la Tessinoise avait pu s'élancer sous le soleil mardi, le Bernois ne va probablement pas bénéficier des mêmes conditions que la veille. Comme les météorologues de Saint-Moritz l'avaient annoncé en début de semaine le ciel s'est couvert. On annonce même quelques flocons durant la course.

C'est l'Autrichien Vincent Kriechmayr qui ouvrira les feux de ce Super-G messieurs sur le coup de midi. Beat Feuz s'élancera avec le dossard 5. A lui de réussir un grand numéro comme il l'avait fait ici même en mars lors des finales de la Coupe du monde.

Les autres favoris de cette épreuve sont dans le désordre: Kjetil Jansrud (9), Dominik Paris (7), Alexander Aamodt Kilde (13) et Matthias Mayer (15). Le Français Alexis Pinturault (8) est capable lui aussi de tirer son épingle du jeu.

Les autres Suisses à prendre le départ? Carlo Janka s'élancera avec le 19, Patrick Küng avec le 22 et Mauro Caviezel avec le 24.

A vos pronostics. (TDG)