A Oberstdorf, Gabriel Karlen volera devant 30'000 spectateurs

Dès demain, tout le Pays-d’Enhaut retiendra son souffle pour son ange qui volera dans le ciel étoilé d’Oberstdorf. Gabriel Karlen, l’enfant de la région, s’élancera sur le mythique tremplin bavarois, devant près de 30'000 spectateurs.

Le Vaudois de 22 ans est le seul Suisse, hormis Sa Majesté Simon Ammann, à avoir le droit de démarrer la Tournée des Quatre-Tremplins. L’autre représentant du canton, Killian Peier, n’a hélas pas reçu son ticket pour Oberstdorf. En retrait depuis le début de la saison, le Sarrazin doit passer par la case Continental Cup et prendra donc la direction d’Engelberg, à l’instar de Gregor Deschwanden. Ils rejoindront en principe la Tournée à Garmisch.

Si Killian Peier n’a pas encore marqué de point cette saison en Coupe du monde, Gabriel Karlen, y est en revanche parvenu. Il a réussi son premier top 30 à Klingenthal (Allemagne) au début du mois. «Honnêtement, je ne pensais pas y arriver aussi rapidement, après la sévère chute dont j’ai été victime, explique l’athlète de Rougemont. Prendre le départ d’une épreuve de Coupe du monde était déjà pour moi assez positif. Me hisser dans les points était une sacrée surprise.»

L’accident dont fait référence le sociétaire du Ski-Club Gstaad s’est produit à Ramsau (Autriche), en mai 2015. Lors d’un entraînement, son bond le catapulte beaucoup trop loin. Ses jambes frappent violemment le sol et un de ses genoux ne tient pas le choc. Gabriel s’effondre. Diagnostic: rupture d’un ligament croisé et déchirure d’un ménisque, ce qui nécessitera deux opérations. «Cette période a été difficile à vivre, car je n’étais pas certain de pouvoir continuer le sport de haut niveau. Physiquement, j’ai dû travailler dur tous les jours. Je ne pouvais décemment pas abandonner, car le saut à skis c’est toute ma vie. Quand j’ai commencé aux Diablerets, je n’avais que 8 ans et c’était un hobby. Aujourd’hui, ma passion est devenue mon métier.»

Ce membre du cadre B de Swiss-Ski participera pour la troisième fois à la Tournée des Quatre-Tremplins. Mais ce sera la première fois qu’il sera sélectionné pour les quatre étapes. «La Tournée reste toujours un rendez-vous spécial. Mon objectif sera qualitatif. Je veux faire de mon mieux et me qualifier pour chaque épreuve. J’ai réalisé des sauts solides cette saison.» Pour y parvenir, il pourra compter sur l’expérience et les précieux conseils du quadruple champion olympique. «Simon Ammann est notre locomotive. Il est toujours là pour nous aider. Pendant les compétitions, il est très sympa, il sourit tout le temps et ne se prend pas la tête. Mais lorsqu’il est sur le tremplin, il entre dans sa bulle, se concentre sur les détails. C’est sa force.»

Pas sûr que notre principal atout puisse rivaliser avec les meilleurs au classement final. Le tenant du titre, le Slovène Peter Prevc, aura les faveurs de la cote. A moins que son jeune frère Domen Prevc, 17 ans, actuel leader de la Coupe du monde, ne vienne lui voler la politesse. «Domen est un phénomène, assure Gabriel Karlen. Il a son propre style. Sa recette? La jeunesse peut être un atout car on réfléchit moins à 17 ans que plus tard. Mais ce n’est qu’une hypothèse…»

Colocation à Einsiedeln

Pour espérer sauter comme les frangins Prevc, Gabriel Karlen a décidé il y a trois ans de quitter Rougemont pour s’entraîner quotidiennement à Einsiedeln. «J’ai d’abord habité en internat, mais depuis un an, je vis en colocation avec Killian Peier et le spécialiste de combiné nordique Tim Hug. On se connaît bien. On se fait à manger nous-mêmes avec la diététique qui nous convient. Le fait d’être trois sportifs dans le même appartement ne varie pas trop par rapport aux autres colocations. Quand on revient de nos voyages, on se repose beaucoup. On parle français avec Killian, ça fait du bien! Et on repasse à l’allemand quand Tim est là. C’est une langue contre laquelle je pestais à l’école, mais maintenant je me débrouille bien.»

Gabriel Karlen aura l’occasion d’entraîner son Hochdeutsch durant la Tournée et surtout de faire vibrer le Pays-d’Enhaut et tout le canton de Vaud.

