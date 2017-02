Zurich n’est pas imbattable: un grand Servette le prouve!

Il soufflait un vent frais, froid pour tout dire et rien n’annonçait vraiment le coup de tonnerre. De ce match de reprise, qui plus est le premier de l’ère Meho Kodro à la tête du Servette FC, beaucoup de choses pouvaient surgir. Mais c’est donc un tremblement retentissant qui a sonné un FC Zurich hébété: la troupe d’Uli Forte était sans doute invaincue en arrivant au Stade de Genève (15 victoires, 3 nuls), elle en est repartie battue 2-1 par un grand Servette.

Les vérités d’un match de reprise sont toujours à prendre avec des pincettes. On se gardera donc bien de tirer des conclusions hâtives et l’on attendra toutes les confirmations. Mais enfin, pas question non plus de bouder son plaisir. Les quelque 2600 spectateurs qui avaient fait le déplacement de la Praille n’ont pas regretté.

Une volée venue d’ailleurs

D’abord, ils ont vu un but extraordinaire. Après une touche et un une-deux aérien avec Vitkieviez, Anthony Sauthier a frappé une volée venue d’ailleurs, un véritable coup de fouet qui a laissé Vanins les bras ballants, pantois, presque admiratif en réalité. Le petit bijou, propulsé dans un angle fermé depuis près de 25 mètres s’écrasait dans la lucarne opposée: si Cristiano Ronaldo marquait un but comme celui-là, il tournerait en boucle pendant des semaines…

«J’ai vu la balle qui revenait bien sur mon pied droit, j’ai tenté le coup et j’ai eu un brin de réussite sans doute, il en faut», souriait Sauthier, qui fêtait ainsi ses 26 ans de la veille.

Piégés par ce solide Servette qui avait décidé de ne pas reculer, les Zurichois ont alors poussé pour tenter de laver l’affront. Sans y parvenir. Servette aurait pu, aurait dû inscrire le 2-0 plus tôt, dans ces contres avec un Zurich passé à trois défenseurs, mais ce but de la sécurité est tout de même tombé. Quand Nsame, opportuniste, a obtenu un penalty qu’il transformait lui-même sans trembler (83e).

Restaient ces quelques instants en fin de match. Ces moments parfois compliqués, surtout après le but de Nef, à la 90e. Une vague fébrilité qui n’entame en rien la belle performance collective, cette impression de sérieux et de solidité laissée contre Zurich.

Les enseignements de ce début d’ère Meho Kodro sont encore minces après nonante minutes. Mais après ce match contre le FCZ, plusieurs perspectives existent déjà, autant d’idées qui ont pris forme hier soir dans les frimas du Stade de Genève.

Sans surprise, Servette s’est aligné dans un 4-2-3-1 que Kodro affectionne. Véritable système de base pour le nouveau technicien genevois, il est appelé à évoluer en cours de match. Hier, il était surtout conjugué à l’article de la solidarité.

La tête haute

Il faut en effet imaginer que ce système-là évoluera parfois en cours de match, c’est une intention chère à Kodro. Hier, il a surtout insisté sur le caractère auprès de ses joueurs, avant le match. «Oui, je leur ai demandé de faire preuve de caractère, d’élever leur niveau, expliquait-il. Je savais que cela ne serait pas simple, qu’il faudrait être prêt à saisir les chances qui se présenteraient. Je suis très content de la performance de mes joueurs. C’était un très bon match pendant 85 minutes. Après, il y a eu parfois des instants de flottement, quand nous avons trop reculé sur la fin…»

Servette a donc laissé son système à trois défenseurs – celui d’Anthony Braizat dont on n’oublie pas la part dans ce succès –, il est de retour à un 4-2-3-1 qu’il connaît déjà, mais qui demande des habitudes à reprendre. On pense aux latéraux Sauthier et Le Pogam, qui n’ont plus désormais un couloir libre devant eux, mais qui doivent combiner avec Vitkieviez et Delley dans le cas d’hier. «Oui, c’est vrai qu’il est un peu délicat de re-changer de système, admettait Sauthier, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps non plus.»

Servette a quitté l’enceinte de la Praille la tête haute. Il peut l’être pour être le premier à avoir fait tomber le leader. Avec la manière. Une base de travail parfaite pour Meho Kodro avant le déplacement à Winterthour, samedi.

Maouche: «Percuter, c’est mon jeu…»

Il n’a que 19 ans, mais c’est déjà une valeur sûre du Servette FC. Yassin Maouche joue à l’instinct, dans le cadre d’un schéma sans doute, mais voir un jeune Servettien prendre pareillement ses responsabilités fait forcément plaisir.

«Percuter, c’est mon jeu, souffle-t-il le sourire aux lèvres. C’est ce que m’a demandé l’entraîneur: jouer en allant de l’avant, en passes ou en dribbles. J’ai eu de la chance parce que tout le monde est bien entré dans le match. Alors après, c’est plus simple. Et puis il y a aussi le fait de jouer régulièrement. Cela permet de prendre confiance.»

Le résultat est là, avec des prises de risque qui ont fait le bonheur de ses coéquipiers et le dépit des Zurichois. Oui, bien sûr, à 19 ans il doit peut-être apprendre encore à épurer un peu son jeu en certaines circonstances. Mais avec de telles qualités et son intelligence de jeu, pas de craintes à avoir, il saura grandir encore.

Jérémy Frick, lui, n’a pas besoin de grandir. Mais le portier grenat mérite lui aussi une mention particulière: durant toute la rencontre, il a pareillement miné les Zurichois, en faisant preuve de la plus grande sûreté dans ses sorties aériennes.

Ajoutez encore un Mfuyi et un Faug-Porret solides en défense centrale et ce Servette n’a personne à craindre.

Ce sentiment d’euphorie est une bénédiction pour les Genevois pour commencer cette deuxième phase du championnat. Il leur faut juste garder les pieds sur terre, sans s’enflammer. Mais ça, tous les Grenat ont déjà promis de le faire. (TDG)