Servette poursuit sa série même si tout n’est pas parfait

La belle série n’a pas pris fin. Comme Bâle, Servette vient de signer un quatrième succès consécutif en 2017, dans cette deuxième phase du championnat qui sourit tant à Meho Kodro et aux Grenat. On devrait croire que tout est simple, facile, qu’il y a là la rencontre entre un nouvel entraîneur et un contingent qui veut croire à ses principes. Mais contre Le Mont, hier soir, il y a eu d’autres ressources que les seules certitudes morales. Servette a dû retrousser les manches pour battre 2-1 des Vaudois qui menaient au score.

Cueillis à froid par un déboulé de Mobulu, les Grenats étaient scotchés, Le Pogam en tête (7e). Il a fallu attendre la 31e minute pour voir Servette revenir au score. Le temps de s’attarder sur l’importance de sa nouvelle recrue, Fabry, le Colombien de 25 ans.

Un rôle de sentinelle

Fabry a été titularisé par Kodro pour tenir le rôle de sentinelle devant la défense, véritable libero du milieu de terrain. Il a des qualités naturelles, une puissance dans les duels défensifs notamment, il possède aussi cette propension à placer les siens autour de lui, en leader.

«Je suis là pour assurer le lien entre la défense et l’attaque, pour aider à équilibrer l’équipe dans tous les secteurs, souriait-il. Alors forcément, disputer son premier match et marquer aussitôt, cela aide…» Oui, c’est Fabry qui a placé cette demi-volée de la 31e minute qui a fait mouche. Mais pas Maouche. Parce que le jeune Servettien a chauffé le banc hier.

Kodro lui a préféré Hasanovic. Un Hasanovic qui devait jouer plus haut qu’à l’habitude et qui s’y est un peu perdu. On aurait aimé voir justement Maouche à ce poste-là, avec ses influences et ses inspirations. Sauf qu’à la pause, c’est Cespedes qui a remplacé Hasanovic.

Cela n’a pas empêché les Genevois d’exercer une très nette domination avant la mi-temps: 76% de possession de balle. Mais il manquait certains équilibres pour vraiment faire la différence. Ou alors un peu de précision sur les opportunités de Delley ou d’Alphonse.

Une vilaine habitude

La différence, les Grenat l’ont faite à la 56e, après dix minutes de domination. Un joli mouvement: Fabry, encore lui, au départ du ballon, puis Delley pour un centre parfait en direction de Jean-Pierre Nsame. Le serial-buteur déviait sous la latte de Favre, c’était déjà le but de la victoire, mais Servette ne le savait pas encore.

Sans souffrir atrocement, il allait ainsi se faire des frayeurs sur la fin. Une vilaine habitude en réalité, la seule petite ombre, sans conséquence pour l’instant, au joli tableau depuis la reprise.

«C’est juste, le coach nous en parle d’ailleurs, soupire Mfuyi. Les fins de rencontres sont souvent compliquées. Je ne sais pas pourquoi en réalité. On a tendance à reculer, inconsciemment peut-être que nous ne jouons plus assez haut ou ne sommes plus assez agressifs.»

Cela n’a pas échappé à Meho Kodro: «Nous allons travailler sur ce point plus précisément encore, lançait-il. C’était sans doute notre moins bon match depuis que je suis là. Nous avons laissé trop d’espaces entre les lignes et lors des transitions. Il y a encore du travail.»

Kodro est justement là pour ça. Et il le fait très bien depuis deux mois maintenant, avec le bonheur comptable que l’on sait pour Servette. Avec Fabry en pivot au milieu et des équilibres encore à trouver autour de lui. Vérification samedi prochain, à Wohlen.

Fischer: «Pour Nsame, le cas échéant, on parlera»

Jean-Pierre Nsame a disputé hier soir son 18e match avec Servette. Conformément aux clauses de son contrat, il voit donc sa collaboration avec le club grenat se prolonger d’une saison. Les dirigeants auront encore la possibilité d’une nouvelle prolongation à l’été 2018. Le joueur est «protégé».

Seulement voilà: avec ses statistiques et son sens du but (il a marqué hier son 17e but en 18 parties), le Franco-Camerounais attire déjà tous les regards. On prête des intérêts à plusieurs clubs de Suisse, voire étrangers. «Pour l’instant, nous n’avons pas reçu d’offre concrète», assure le président grenat, Didier Fischer.

N’empêche. Le jour arrivera où les intérêts marqués deviendront propositions sérieuses. Nsame étant sous contrat avec Servette, définitivement désormais, quelle sera la position du club? «Dans une bonne gestion, il y a l’aspect sportif et financier, explique le président. Et l’aspect humain. Nous aimerions tous que Jean-Pierre tombe follement amoureux de Servette et de Genève, qu’il s’installe longtemps ici. Mais à un moment donné, il y aura peut-être un arbitrage. Si une offre ferme et vraiment sérieuse se présente, j’en parlerai avec lui. Parce que si sa volonté est de partir, de se développer, alors il faudra discuter. Pour que les deux parties y trouvent un bénéfice.» Dur en effet de garder un joueur contre son gré, surtout si l’aventure sportive qu’on lui propose est alléchante.

Autrement dit: Servette ne bradera pas son joueur, mais s’il veut partir et que l’offre est conséquente, alors une discussion pourra exister. En revanche, si ce n’est qu’une question de salaire, «alors nous sommes prêts à faire des efforts pour garder Jean-Pierre», précise Didier Fischer. D.V. (TDG)