Servette peut enfin compter sur Fabry

Le Colombien de 25 ans a commencé par manger son pain noir, rongeant aussi son frein en attendant un permis de travail. Il est désormais soulagé; les autorités fédérales ayant enfin donné leur feu vert, Fabry Castro a le droit de jouer avec le Servette FC.

Lui qui ne s’entraînait d’ailleurs que pour cela ces dernières semaines a donc le sourire: Meho Kodro pourra compter sur ses services lors du match de lundi au Stade de Genève, contre Le Mont (19 h 45).

«Oui, je suis heureux, assurait Fabry jeudi. Je vais enfin pouvoir aider l’équipe sur le terrain. C’est une bonne formation, avec d’excellents joueurs dans le contingent. Mais nous devons travailler: parce que si nous bossons bien tous ensemble, nous pouvons faire encore mieux.»

Mercredi soir, Fabry a profité du match amical contre Nyon (victoire 2-0) pour avoir du temps de jeu et montrer ses qualités. «J’espère apporter mon leadership, ma force dans les duels et mon intelligence de jeu», explique-t-il. Contre Nyon, dans un poste de sentinelle au milieu, il a effectivement mis en avant ses qualités de leader, donnant de la voix, des consignes. Il sait ce que Meho Kodro attend de lui. «Mon rôle est d’apporter l’équilibre entre l’attaque et la défense. Je suis là pour réguler le jeu, aider où il le faut.»

Surtout, Fabry a des fourmis dans les jambes. Il est impatient de jouer. Reste à savoir s’il commencera la partie ou pas. Choix de Meho Kodro.

Enfin, Benjamin Besnard n’est plus Grenat, il a été prêté à Nyon jusqu’à la fin de la saison. De toute façon, son contrat se terminait en juin. Impression de gâchis.

