Servette peut avoir le sourire. Mais Kodro a encore du boulot

Un acte constitutif, c’est ce moment qui marque la transition entre l’avant et l’après. Réussi, il convoque aussitôt une forme de sérénité: c’est cette bénédiction qui s’est installée autour de Meho Kodro avec le succès de Servette sur un FC Zurich invincible jusqu’alors. Tout n’est pas encore parfait, mais quand on reprend une équipe en main un mois plus tôt, commencer par une victoire de prestige assoit par avance tous les discours à venir.

Le FCZ veut Maouche

Le nouvel entraîneur du Servette FC ne pouvait espérer meilleur scénario pour son premier match officiel à la tête des Grenat. Mais il y a encore du travail. Beaucoup pour un club qui veut retrouver l’élite au terme de la saison prochaine. Kodro a quelques mois pour effectuer les réglages nécessaires, aiguiser son jugement et évaluer les secteurs de jeu.

D’abord, il faut savoir avec qui il pourra et voudra composer lors de la saison 2017-2018, celle qui doit justement permettre à Servette de viser la promotion.

Dans cette optique, les brillantes performances de Yassin Maouche ont une conséquence: le talentueux milieu de 19 ans attire bien des regards. Selon nos informations, le FC Zurich, conforté lundi soir dans ses intentions, est tout particulièrement intéressé par le jeune franco-algérien et des contacts auraient déjà eu lieu, si ce n’est plus… Parce que Maouche est en fin de contrat en juin avec Servette. «Nous sommes toutefois en discussion avec lui pour prolonger son contrat au-delà de 2017», confirme Alain Studer, le directeur sportif des Grenat. Faute d’avoir assuré contractuellement ses arrières plus tôt dans la saison avec le prometteur joueur, le club genevois pourrait à nouveau voir partir l’une de ses pépites. C’est là toute la problématique d’évoluer en Challenge League; c’est là aussi toute l’urgence de réintégrer l’élite; c’est surtout là toute la nécessité de consolider les contrats à l’avance avec les jeunes talents du club…

Ousmane Doumbia partira-t-il lui aussi? L’Ivoirien était remplaçant lundi soir, le technicien bosnier lui ayant préféré Hasanovic. Même si Servette dispose d’une option pour une prolongation jusqu’à l’été 2018, Doumbia ne fait plus mystère de son envie d’aller voir ailleurs, lui qui avait été courtisé par Sion sans que Servette ne cède, à son grand dam. L’arrivée il y a quelques jours du Colombien Castro Fabry (bientôt 25 ans) barrera peut-être doublement Doumbia au milieu.

Kodro doit aussi pointer le doigt là où il veut des renforts. Apparemment, Servette est intéressé par Sébastien Wüthrich, le milieu de terrain d’Aarau. Cela peut-être une bonne idée. Mais il faudra également d’autres renforts, dans toutes les lignes, surtout si certains quittent le club, afin de constituer un groupe capable de jouer la promotion dans quelques mois.

Débuts réussis à confirmer

Meho Kodro n’a pas manqué ses débuts à la tête de sa nouvelle équipe. Les impulsions données avec son 4-2-3-1 sont claires, il voudra jouer haut et développer les automatismes sur les côtés. Il doit maintenant voir qui pourrait s’installer derrière Nsame (Maouche, Alphonse ayant été trop discret contre Zurich?). Tout cela fait partie de ses priorités pour les prochaines semaines.

Servette a cependant raison d’avoir le sourire après ce succès probant contre Zurich: 16 tirs à 4 en faveur des Genevois, une possession de 52%. Bref, les Grenat étaient meilleurs dans tous les domaines. Il faudra toutefois confirmer face à des formations plus défensives et attentistes, celles qui ferment les espaces.

Mais fort de ce premier succès, Kodro peut développer ses idées dans la sérénité.

(TDG)