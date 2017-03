«Schälli» tient son défi: «Faire tomber Servette!»

Il fallait s’y attendre, Servette suscite des vocations. A force d’enfiler les victoires comme des perles, les Grenat sont épinglés sur les tableaux noirs de tous les vestiaires adverses. Et plus personne ne s’en cache, surtout pas Marco Schällibaum. «Franchement, pour avancer, il faut se fixer des objectifs, lance l’entraîneur d’Aarau. Alors quand je vois cette équipe impressionnante, qui en est à six matches 18 points depuis la reprise, je pense que c’est un beau défi que de vouloir être les premiers à faire tomber Servette en 2017.»

Le ton est donné, sans forfanterie aucune, juste le discours d’un coach qui a joué et entraîné les Grenat, qui ne les prend pas de haut, loin s’en faut, mais qui veut motiver ses joueurs à l’aube de ce Aarau-Servette. Dimanche après-midi, pas de black-out électrique à redouter au Brügglifled, juste un choc qui peut faire des étincelles…

«C’est un défi pour mes joueurs, c’en est un aussi pour moi, assure Schällibaum. Nous devons trouver des solutions. Je pense à Nsame notamment, nous devrons faire très attention à lui, il est incroyable. A nous de nous adapter, mais en gardant ce qui fait aussi notre force.» Trouver les bons équilibres…

Meho Kodro, lui, a trouvé les siens. Avec Servette, il aligne les succès depuis son arrivée à la pause: six d’affilée, une moyenne de 2,5 buts marqués par match, 0,8 but encaissé. Il est un entraîneur heureux. Qui ne s’attache pas au résultat pur, il le promet.

«C’est plus le travail, le chemin suivi, que le résultat qui m’importe, sourit-il. Mais les deux sont liés. Si le travail est bien fait, le résultat suit. Et s’il y a un accident, alors on travaillera encore plus.»

Un dilemme: entre un Servette qui joue comme il le souhaite mais qui perd et un Servette qui joue mal mais qui gagne, que choisit-il? «C’est facile, s’amuse Kodro: si Servette joue comme je le veux, alors il gagne…» Rires.

Le sérieux, c’est pour dimanche sur la pelouse argovienne du Brügglifeld.

(TDG)